Кыргызстанские гребцы завоевали медали на турнире в Казахстане

Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, прошедших в городе Уральск. Турнир был посвящён Международному дню защиты детей.

Сборная команда, представленная юношеской школой Олимпийского резерва "Ынтымак", продемонстрировала отличные результаты, завоевав сразу несколько призовых мест.

Победители и призёры:

Вера Романенко - золото на дистанции 200 метров и бронза на 500 метров.

Ильяс Абдиев - бронза на дистанции 200 метров.

Алтынай Миржанова и Вера Романенко (в байдарке-двойке) - серебро на 500 метров и бронза на 200 метров.

Организаторы соревнований отметили высокий уровень подготовки кыргызстанских гребцов и их уверенные выступления в конкурентной борьбе. Турнир стал важным этапом подготовки спортсменов к следующим международным стартам.