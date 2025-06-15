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Министр обороны проинспектировал строительство новых зданий в в-ч 97632

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов в рамках рабочей поездки посетил войсковую часть 97632, где проинспектировал ход строительства новых зданий и провел встречу с личным составом.

Министр обороны осмотрел строящиеся объекты, оценил качество работ и обсудил с ответственными лицами вопросы, связанные со сроками и финансированием строительства.

В ходе встречи с военнослужащими генерал-майор Руслан Мукамбетов внимательно выслушал вопросы и предложения по различным аспектам службы, уделив особое внимание условиям проживания и бытовым вопросам.

Завершая свою речь, министр обороны поблагодарил личный состав за преданность службе и подчеркнул, что вклад каждого военнослужащего в решение задач, стоящих перед войсковой частью, имеет огромное значение для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.


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URL: https://www.vb.kg/446993
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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