Министр обороны проинспектировал строительство новых зданий в в-ч 97632

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов в рамках рабочей поездки посетил войсковую часть 97632, где проинспектировал ход строительства новых зданий и провел встречу с личным составом.

Министр обороны осмотрел строящиеся объекты, оценил качество работ и обсудил с ответственными лицами вопросы, связанные со сроками и финансированием строительства.

В ходе встречи с военнослужащими генерал-майор Руслан Мукамбетов внимательно выслушал вопросы и предложения по различным аспектам службы, уделив особое внимание условиям проживания и бытовым вопросам.

Завершая свою речь, министр обороны поблагодарил личный состав за преданность службе и подчеркнул, что вклад каждого военнослужащего в решение задач, стоящих перед войсковой частью, имеет огромное значение для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.