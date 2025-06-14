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В Бишкеке торжественно открыт обновлённый спортивный комплекс "Алга"

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- Самуэль Деди Ирие
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14 июня 2025 года в столице Кыргызстана состоялось торжественное открытие полностью реконструированного спортивного комплекса "Алга".

Церемония открытия была приурочена к матчу 12-го тура Премьер-Лиги между командами "Алга" (Бишкек) и "Барс" (Каракол).

В мероприятии принял участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Праздничную атмосферу дополнила концертная программа с участием популярных отечественных артистов.

На трибунах обновлённого стадиона собрались около трёх тысяч зрителей, ставших свидетелями важного события в спортивной жизни страны.


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URL: https://www.vb.kg/446997
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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