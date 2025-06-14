В Бишкеке торжественно открыт обновлённый спортивный комплекс "Алга"

14 июня 2025 года в столице Кыргызстана состоялось торжественное открытие полностью реконструированного спортивного комплекса "Алга".

Церемония открытия была приурочена к матчу 12-го тура Премьер-Лиги между командами "Алга" (Бишкек) и "Барс" (Каракол).

В мероприятии принял участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Праздничную атмосферу дополнила концертная программа с участием популярных отечественных артистов.

На трибунах обновлённого стадиона собрались около трёх тысяч зрителей, ставших свидетелями важного события в спортивной жизни страны.