Два клуба из Кыргызстана сыграют в Лиге Вызова АФК сезона 2025–2026

Кыргызские клубы "Абдыш-Ата" (Кант) и "Мурас Юнайтед" (Джалал-Абад) примут участие в Лиге Вызова Азиатской футбольной конфедерации (АФК) сезона 2025–2026 годов. Об этом сообщила Кыргызская футбольная федерация.

Если в предыдущем сезоне Кыргызстан был представлен одним клубом, то в новом розыгрыше страну будут представлять сразу две команды. Это стало возможным благодаря росту клубного рейтинга страны.

Право на участие в турнире получил чемпион Кыргызстана 2024 года - "Абдыш-Ата", а также обладатель Кубка страны - "Мурас Юнайтед". Обе команды начнут свой путь с квалификационного этапа.

Квалификационные матчи:

12 августа 2025 года:

"Абахани Лимитед" (Бангладеш) - "Мурас Юнайтед"

(место проведения будет уточнено)

12 августа 2025 года:

"Абдыш-Ата" - клуб, занявший 2-е место в чемпионате Сирии

(место проведения: стадион имени Долона Омурзакова, Бишкек)

В квалификации примут участие 18 клубов из Восточной и Западной зон. Девять из них выйдут в групповой этап, который стартует в конце октября. В групповой стадии сыграют 20 команд, а в следующий раунд пройдут восемь лучших.

Напомним, с сезона 2024/2025 АФК разделила клубные турниры на три уровня: Элитная Лига чемпионов, Вторая Лига чемпионов и Лига Вызова. Количество участников от страны зависит от её позиции в клубном рейтинге АФК.