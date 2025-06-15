Забытый герой войны: в Бишкеке показали фильм о Рахиме Бурханове

Известный советский и российский историк и политолог Евгений Кожокин привёз в Кыргызстан свой фильм "Учитель немецкого", чтобы показать его студентам бишкекских вузов. Евгений Михайлович Кожокин - доктор исторических наук, проректор МГИМО по научной работе. Он же - автор сценария и режиссёр фильма, который стал лауреатом нескольких международных фестивалей.

"Этот фильм посвящён жизни и работе советского разведчика Рахима Бурханова, выходца из знатной бухарской семьи. Так получилось, что юность он провёл в Германии и в совершенстве овладел языком этой страны. Именно поэтому в годы Великой Отечественной войны был направлен по линии разведки к фашистам для внедрения. Пройдя через нечеловеческие испытания, Бурханов добыл необходимую информацию и, рискуя жизнью, передал её в Москву. За службу он был награждён орденом Красной Звезды. Уже после возвращения на родину на разведчика написали клеветнический донос, обвинили в государственной измене и осудили на 10 лет лагерей.

Срок Бурханов отбывал в одном из самых жестоких лагерей в Воркуте. Именно там он составил уникальный таджикско-немецкий словарь и написал книгу "Фонетика немецкого языка".

После освобождения Рахим Бурханов работал учителем немецкого языка, всего себя отдавая профессии и науке. Его ученики и друзья вспоминают о нём как о очень простом, честном и гордом человеке. Когда я узнал историю Бурханова, понял, что о его подвиге должно узнать как можно больше людей".

Так сам режиссёр объясняет суть и предназначение фильма. "Учителя немецкого" посмотрело и высоко оценило уже немалое количество зрителей. По словам Евгения Кожокина, для него очень важно, чтобы фильм поняли и приняли представители молодого поколения. Особенно из стран Центральной Азии (кино - об их героическом земляке). С этой целью Общественный фонд "Объединённая медиаэкспертная группа" ("Бириккен медиа эксперттик тобу") при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова организовал киносеанс для студентов МУКа, КРСУ, БГУ, КГУ имени Арабаева.

После просмотра фильма режиссёр ответил на вопросы молодых зрителей и выслушал их мнения, замечания и предложения.

Весь "фокус" в том, что фильм - документальный. Как оказалось, многие представители бишкекского студенчества (а их на показе фильма присутствовало около сорока) понятия не имеют, что такое документальное кино и для чего оно нужно. И это, заметили организаторы мероприятия, беда не только нашей молодёжи. Это - повальное современное явление. Люди подросткового и чуть более старшего возраста с интересом и удовольствием смотрят художественный "экшен"… А тут вдруг неспешное чёрно-белое повествование. Монологи и диалоги, воспоминания, лица, обрывки документов. Такой формат, признавались студенты, им непривычен. Но интересен.

Ещё одно наблюдение организаторов: молодёжь до обидного мало знает о Великой Отечественной войне и послевоенном времени. Студенты в лучшем случае слышали фамилии видных советских военачальников, но не представляют, как они выглядели и кто из них какую именно роль сыграл в ходе войны. То же касается и немецкой военной верхушки. Кто такой Гитлер - знают, конечно, все. А кто такой Геббельс?.. Не говоря уже о чуть менее известных.

И студенты, и те, кто организовал и провёл мероприятие, и историк-режиссёр Евгений Кожокин сошлись во мнении: такие встречи очень полезны и для той, и для другой стороны. Кожокину как режиссёру понятнее, на что в следующий раз обратить пристальное внимание. Студенты - будущие историки, политологи, юристы и международники - почерпнули огромное количество совершенно новой для себя информации и сделали много неожиданных, но приятных открытий.