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CAFA U20: Кыргызстан и Таджикистан сыграют за выход в финал

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- Самуэль Деди Ирие
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14 июня молодёжная сборная Кыргызстана (U20) проведёт решающий матч группового этапа чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA U20) против хозяев турнира - команды Таджикистана.

Поединок состоится в 22:00 по бишкекскому времени. Обе команды набрали по 3 очка, обыграв сборную Афганистана, и сегодня определят, кто выйдет в финал соревнований.

В предыдущем туре, 12 июня, кыргызстанцы уверенно обыграли афганцев со счётом 3:0. Дубль оформил Умар Талантбеков, ещё один мяч на счету Айдара Муратбекова.

В турнире CAFA U20 принимают участие 6 сборных, разделённых на две группы. Победители групп выходят в финал, а команды, занявшие вторые места, сыграют матч за третье место.

В случае победы над Таджикистаном, сборная Кыргызстана U20 получит шанс побороться за чемпионский титул.


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URL: https://www.vb.kg/447004
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан
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