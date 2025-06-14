Осмонов Кубаныч Абдрасулович

Профессиональный композитор, педагог, общественный деятель, лауреат премии имени Мукаша Абдраева, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Дата рождения: 30 марта 1953 года

Место рождения: село Большевик (ныне Исакеево) Кочкоргского района Нарынской области.

Гражданство: Кыргызстан.

Автобиографическая зарисовка жизни и творчества

Любовь к музыке Кубанычбек Осмонов унаследовал от отца - Осмонова Абдрасула, известного народного музыканта, поэта, мелодиста, члена Союза писателей Кыргызской Республики. На Всесоюзном фестивале народной музыки, проходящем в 1959 году в Ленинграде, он игрой на русской балалайке, подаренной ему во время войны жителями деревни Пятихатка на Украине, занял первое место. А ныне выдающаяся народная артистка Кыргызской республики Дарика Жалгасынова завоевала тогда первое место по вокалу. Мать Омуркулова Мооркан Омуркуловна – учительница младших классов, родители вырастили и воспитали 9 детей.

На малой родине в Кемине в 1968 году Осмонов Кубаныч по окончании 8 классов поступает во Фрунзенское музыкально-хореографическое училище имени Мураталы Куренкеева, которое заканчивает в 1973 году по классу музыкально-теоретических дисциплин.

В 1977 году, успешно сдав вступительные экзамены, поступил в Кыргызский государственный институт искусств, причём сразу на первый курс, который закончил в 1982 году. Обычно, даже имея специализированное среднее музыкальное образование, студенты кафедры композиции проходят двухгодичное обучение на подготовительных курсах.

Трудовая деятельность

С 1973 - 1977 работал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Токмакском Культурно-просветительном училище и Быстровской детской музыкальной школе.

С 1982 - 1988 - преподаватель Пржевальского музыкального училища, затем Чуйской музыкальной школы.

С 1988 - 1992 работал в системе Гостелерадио К.Р.:

- Редактор, старший редактор, главный редактор, заместитель главного редактора Творческого объединения литературно-драматических программ радио.

1992 - 1995 назначен в порядке перевода заместителем Кыргызского Научно-Методического Центра Культуры.

1995 - 2009 Осмонов полностью переходит на преподавательскую работу. Ведёт теоретические предметы: гармонию, теорию музыки, музыкальную литературу - кыргызскую, советскую, зарубежную - в Бишкекском музыкально-педагогическом колледже. И здесь он проявляет себя как творчески мыслящий музыкант и педагог. Так, на занятиях по сольфеджио Осмонов обучает своих воспитанников основам хорового пения. А затем создает хор, поющий на 2–3 голоса. Педагог добивается слаженности звучания, чистоты интонации, пишет для хора песни, формирует репертуар. Через некоторое время студенты Осмонова выступают на концертах, записываются на радио, а сам руководитель был награжден знаком "Отличник образования".

С 1 сентября 2009 года принят на должность заведующего оперно-хоровой студией Кыргызской Национальной Консерватории имени Калыя Молдобасанова.

В 2010 году избран по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры композиции и теории музыки.

В 2015 году избран по конкурсу на должность доцента кафедры композиции и музыковедения.

С 2023 года - преподаватель Кыргызского Государственного Университета Культуры и Искусства имени Б. Бейшеналиевой.

Научная степень

На основании решения ученого совета КГУКИ от 27 января 2023 года Осмонов Кубаныч Абдрасулович избран на должность исполняющего обязанности доцента кафедры музыкально-теоретических дисциплин.

Общественная деятельность

С 1991 года - член Союза композиторов СССР.

С 2004 года - Ответственный секретарь и член президиума Правления Союза композиторов Кыргызской Республики.

В 2014 году избран членом правления в третий раз.

С 2004 года является членом редакционного совета журнала Союза композиторов "Кербез".

С 2009 по 2014 год - общественный советник Министра внутренних дел Кыргызской Республики.

С 2023 года - член совета ветеранов КГУКИ им. Б. Бейшеналиевой.

Литературные и нотные издания

Перу композитора принадлежат:

1. Автобиографический поэтический сборник "Полвека раскрытых страниц о таинствах очарований", Бишкек, 2015-230 стр.

Сюда вошли избранные стихотворения, маленькие поэмы, письма-откровения, накопленные к 60-летию композитора. Авторский концерт которого состоялся 26 сентября 2013 года в Большом концертном зале Кыргызской Национальной Консерватории.

2. Нотный сборник из собственных сочинений "Произведения для камерного оркестра".Партитура, Б-2018, 40 стр.

Состоит из трёх частей: Рондо, Скользкий перевал, Козлодрание. Ладово-гармонические оттенки, мелодии, интонационно-тематическая связь частей создаёт образное единство цикла и национальный колорит.

3. Созвездье "НАК Апаи". Картина для симфонического оркестра.

Партитура, Бишкек, 2018 год. 56 стр. Женские портреты по воспоминаниям Чынгыза Айтматова. Посвящается 90-летию и международному 2018 году - Чынгыза Айтматова. Заглавные буквы НАК сокращённо означают имена и выражают дух настоящих кыргызских женщин, вместе отстоявших и вырастивших достойных детей-личностей, сквозь сито сурового времени политических репрессий. Нагима - мать, Айымкан - бабушка, Каракыз апа - сестра отца Торокула.

Учебно-методические работы

1. Главные трезвучия T-S-D. Их гармоническое и полифоническое применение для хора а капелла.

2. Гамма "До мажор" - песня для детского хора "Ак-шоола" в сопровождении фортепиано.

Слова на кыргызском и русском языках Кубаныча Осмонова. В припеве: на три голоса исполняется гамма "До-мажор" в поступенном восходящем и нисходящем движении - от до первой октавы до ми второй октавы в диапазоне децимы.

3. "Альтерация и отклонения" нотный анализ и трехголосное исполнение своими студентами песни Кубаныча Осмонова "Люби родной язык". Слова Байдылды Сарногоева . Вышеуказанные произведения опубликованы в сборнике "Произведения для детского хора" , Издательский дом Кербез 2009, 176 стр.

Также эти произведения исполняются в фондовой телепередаче "Бейне" композитор Кубаныч Осмонов, 48 мин. "УТРК МАДАНИЯТ", 2024 год. В интернете, на YouTube. Редактор - Назгуль Мусаева, режиссёр - Махабат Табалдиева.

Награды и премии:

• 1997 - Президентский стипендиат программы "Маданият".

• 1988 - Почётная грамота за участие в фестивале музыки молодых композиторов Средней Азии и Казахстана. Министерство Культуры Кыргызской Республики.

• 1998 - Лауреат Республиканского конкурса Министерства обороны Кыргызской Республики "Строевая песня".

• 1999 - Дипломант Международного фестиваля авторской песни имени Глушина "Город Самара".

• 2000 - Почётная грамота Министерства образования, науки и культуры КР.

• 2001 - Дипломант Республиканского конкурса на лучшие музыкальные сочинения, посвящённого 10 годовщине независимости Кыргызской Республики. "Фантазия для фортепиано на тему "Песня Жамийлы"".

• 2002 - Почётный знак "Отличник образования" Кыргызской Республики.

• 2005 - Лауреат премии имени Мукаша Абдраева.

• 2013 - Почётная грамота Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики за вклад в развитие культуры и искусства.

• 2014 - Медаль "Отличник культуры Кыргызской Республики".

• 2016 - Лауреат Республиканского конкурса на "Лучшее музыкальное произведение" Симфоническая картина "Созвездье НАК-Апаи". Женские портреты по воспоминаниям Чынгыза Айтматова: "Нагима, Айымкан, Каракыз".

• 2016 - Дипломант третьего Республиканского конкурса "Популярные песни в сопровождении фортепиано".

• 2016 - Лауреат конкурса Лирико-патриотической песни "Кыргызстан-25". Вокально-хоровое произведение "Ата-Мекен" в сопровождении симфонического оркестра на слова Асана Жакшылыкова.

• 2023 - Дипломант Республиканского конкурса Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики "Произведение для оркестра". Осмонов К. "Рондо".

• 2023 - Дипломант Республиканского конкурса "Патриотической песни" Слова Жалила Садыкова "Бишкек город столица". Произведение для солиста и хора, в сопровождении фортепиано.

Нотография

"Романс для гобоя в сопp. ф-но", "Пьеса для флейты и ф-но". - В сб. Произведения кыргызских композиторов для деревянно-духовых инструментов. Б.: Кербез, 2007.

"Кюу", "На прогулке", "Парафраз на темы Токтогула", - В сб.: Произведения кыргызских композиторов для фортепиано. Б.: Кербез, 2006.

"Мой город - столица Бишкек" (сл. Ж. Садыкова), "Нестан-Дарежан", (сл. Ж.Мамытова), "Ата Мекен" (сл. А. Жакшылыкoва) в сб.: Вокальные произведения кыргызских композиторов. Б.: Кербез, 2009.

"Гамма До мажор", "Песенка школьника" (сл. автора), "Люби родной язык" (сл. Б. Сарногоева) в сб.: Произведения для детского хора. Б.: Кербез, 2009.

"Пьеса для двух скрипок и ф-но", "Элегия для скрипки, виолончели и ф-но" в сб.: Произведения кыргызских композиторов для струнных инструмен­тов. Б.: Кербез, 2013.

"Популярные кыргызские песни в сопровождении фортепиано" Сонунда стр. 60-61 "Тугойум" стр. 62-64 автор обработки К. Осмонов , Бишкек издательский дом Кербез, 2016-106 стр.

Произведения кыргызских композиторов для струнных инструментов Кубаныч Осмонов: "Трио для скрипки виолончели и фортепиано"

"Пьесса для двух скрипок в сопровождении фортепиано" Б:Кут-Бер, 2017-202 стр.

"Произведения кыргызских композиторов для струнных инструментов", Осмонов Кубаныч. "На прогулке".

"Дует для скрипки и фортепиано", стр 43-46, "Элегия для скрипки, виолончели и фортепиано" стр 47-54. Бишкек, издательский дом "Кербез", 2024,-64 стр.

Библиография

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2. Ефременко С. Натензон Т. "Искусством возвышать сердца". Комсомолец Киргизии. 25 ноябрь 1982.

3. Байсабаева Г. "Начало пути". Молодежная газета. 19 июнь 1991.

4. Бейшеналиева Д. "Беседа с преподавателем Бишкекского музыкального колледжа, композитором Кубанычем Осмоновым. Асаба-Бишкек 14 февраль 2001 год.

5. Карелина А. "Балалайка с оркестром" Вечерний Бишкек. 20 апрель 2007.

6. Карелина А. "Интимный вечер в театре" Вечерний Бишкек. 4 февраль 2008.

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9. Бейшеналиева Д. Беседа с преподавателем Бишкекского музыкального колледжа, композитором Кубанычем Осмоновым, побывавшем на "Поле чудес". Асаба Бишкек. 20 февраль 2001.

10. Кузнецов А. "Композитор – это труд и ещё раз труд". Слово Кыргызстана. 1 февраль 2013.

11. Кузнецов А. "Творцы и интерпритаторы" Кубаныч А. Осмонов стр 81. Кн II Бишкек КРСУ 230 с.

12. Кузнецов А. Г. "Очерки жизни и творчества" издательский дом "Кербез" 2014, 288 стр.

13. "Присвоить Почетное звание заслуженный деятель культуры КР Осмонову Кубанычу Абдрасуловичу – доценту Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобосанова" государственная официальная газета КР "Эркин-Тоо" от 2 сентября 2022г.

На кыргызском языке:

1. Кадырова М. "Чоң болгонду жактырбайм". Жаштар. 19 ноябрь 1999.

2. Бейшеналиева Д. "Бишкек музыкалык-педагогикалык окуу жайынын окутуучусу, композитор Кубаныч Осмонов менен маек". Асаба. 9 февраль 2001.

3. Акунова А. Ибраев Ж. "Музыка идеологиянын бир фронту". Аалам. 27 декабрь 2005.

4. Исаматов Н. "Кыргызды кайырга тааныткандар" Кыргыз Караван 19 ноябрь 2006.

5. Балбай Алагушов "Кыргыз музыкасы" Энциклопедия - Осмонов Кубаныч Абдрасулович 383 бет , Б: "Бийиктик" 2007-532 б.

6. Максутова С. "Кубаныч кубаныч тартуулаганда". Эркин Тоо. 3 май 2013.

7. "Иштерман жылына арналды". Рух кенчи. 5 май 2013.

8. Бубусара Бейшеналиева атындагы Кыргыз Мамлекеттик Маданият жана Искусство Университети Музыкалык - теориялык дисциплиналар кафедрасы . Бишкек : 2022-150 б.

9. " Кыргыз композиторлору жана музыка иликтоочулор " Маалымдама Б.: "Кербез" басма уйу. 2024, 458 бет.