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Самат Абдырахманов проведет реванш на турнире кулачных боёв в Москве

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- Самуэль Деди Ирие
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26 июля в Москве на арене "Международного центра бокса" пройдет первый турнир новой лиги кулачных боёв IBA Bare Knuckle, основанной Президентом Международной Ассоциации бокса Умаром Кремлёвым.

Главным событием шоу станет реванш кыргызстанца Самата Абдырахманова "Кыргыза" (9-1-0) против непобеждённого азербайджанца Эмиля Новрузова (12-0-2). Их первый бой, состоявшийся в ноябре 2023 года, завершился победой Новрузова по судейскому решению.

Турнир соберёт спортсменов в трех весовых категориях - до 70 кг, до 77 кг и свыше 93 кг, где запланированы несколько боёв по три или пять раундов по две минуты каждый.


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URL: https://www.vb.kg/447011
Теги:
бокс, Кыргызстан
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