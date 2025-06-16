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Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание в списке королевских наград

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм официально стал рыцарем, получив титул сэра в рамках ежегодных наград ко Дню рождения короля. Звание было присвоено за его заслуги перед спортом и многолетнюю благотворительную деятельность.

Бекхэм, которому в этом году исполнилось 50 лет, отметил, что для него это большая честь:

"Я горжусь этим признанием и благодарен за возможность представлять Великобританию по всему миру и работать с организациями, которые помогают нуждающимся и вдохновляют молодёжь".

Ранее Бекхэм был награжден орденом Британской империи (OBE) в 2003 году. Его кандидатура на рыцарство откладывалась более десяти лет из-за финансовых проверок, однако в 2021 году он вновь стал доступен для награждения.

Также в числе награжденных оказались актер Гэри Олдман, певец Роджер Долтри (The Who), телеведущие Тесс Дейли и Клаудия Винкльман, звезды дартса Люк Литтлер и Люк Хамфрис, писательница Пэт Баркер и актриса Элейн Пейдж.

В общей сложности более 1200 человек были включены в список наград, в том числе представители искусства, спорта, телевидения и активисты, внесшие вклад в благотворительность, просвещение и общественную безопасность.


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URL: https://www.vb.kg/447013
Теги:
футбол
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