Митрополит Ташкентский Викентий призвал к милосердию к мигрантам в России

Глава Сверднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентий выступил с обращением по поводу ситуации с трудовыми мигрантами в России.

"Возлюбленные о Господе братья и сёстры!

Церковь всегда была и остаётся голосом совести, призванным напоминать о главных истинах: человек - образ и подобие Божие, и всякая форма унижения человеческого достоинства недопустима. Как недопустимо и лишение человека его жизни.

Мы, православные христиане, живущие в Узбекистане, в Средней Азии, с тревогой и состраданием воспринимаем известия о случаях насилия, несправедливого обращения и притеснений, которым подвергаются трудовые мигранты в различных странах. В то же время мы также скорбим о случаях, когда некоторые трудовые мигранты, пренебрегая правом каждого человека на жизнь, участвуют в различных террористических актах, убивая людей, преследуя свои корыстные цели, в том числе финансовые. К сожалению, именно из-за таких мигрантов в обществе формируется негативное отношение к этим людям.

В информационном пространстве в последнее время появлялись не только кадры унижений и оскорблений мигрантов, но и участие некоторых недобросовестных мигрантов в террористических атаках, непристойном поведении, сексуальных домогательствах несовершеннолетних. Все это, безусловно, вызывает боль и недоумение.

Ташкентская и Узбекистанская епархия не поддерживает какие-либо формы гонений, вражды и жестокости по отношению к людям, покинувшим родные края ради труда и помощи своим семьям. Среди них немало достойных, мирных, трудолюбивых людей, многие из которых - наши соседи, наши братья во Христе, ближние по духу.

В то же время Ташкентская епархия существенно и принципиально осуждает действия тех мигрантов, которые покушаются на жизни ни в чем не повинных людей ради достижения своих целей - заработать на этом деньги ради "благополучия" своих родных. Цель не оправдывает средства.

Убеждены, что люди, приехавшие в другую страну на заработки, должны знать и уважать культуру, традиции и обычаи этой страны, также как они обладают безусловным правом на уважительное к себе отношение с принимающей стороны: государственных органов и общества в целом.

Мы призываем проявить мудрость, бдительность и не допустить эскалации отношений между народами из-за действий отдельных людей как с одной стороны, так и с другой. Призываем всех соблюдать законы наших государств, нормы милосердия и справедливости.

Многонациональный Узбекистан с его глубокими традициями межнационального уважения является примером того, как люди разных вероисповеданий и народов могут жить в мире и согласии. Мы благодарим Всевышнего за эту возможность - быть частью общества, где сохраняется дух братства, добрососедства и веротерпимости.

Пусть голос Церкви, основанный на любви и Евангелии, станет напоминанием: каждый человек достоин уважения, и где заканчивается милосердие - там начинается разрушение", - говорится в обращении митрополита.

Напомним, 8 июня в московском районе Сокольники прошел рейд силовиков по проверке статуса мигрантов. Стражи правопорядка грубо и с издевательством обращались с иностранцами