Начальники райуправлений аграрного развития станут замакимами

В целях повышения эффективности государственного управления и качества предоставления госуслуг, Кабинет Министров принял постановление, направленное на усиление координации между центральными и местными органами власти.

Согласно документу, начальники районных управлений аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности теперь будут одновременно исполнять обязанности заместителей глав местных государственных администраций - заместителей акимов.

Решение призвано обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса и оперативное принятие управленческих решений на местах. Оно позволит более эффективно разрабатывать и реализовывать меры поддержки сельхозпроизводителей, а также повысить ответственность районных властей перед населением.

Постановление подписано председателем Кабмина Адылбеком Касымалиевым 2 июня 2025 года и вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.