Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.17 - 101.17

Начальники райуправлений аграрного развития станут замакимами

201  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях повышения эффективности государственного управления и качества предоставления госуслуг, Кабинет Министров принял постановление, направленное на усиление координации между центральными и местными органами власти.

Согласно документу, начальники районных управлений аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности теперь будут одновременно исполнять обязанности заместителей глав местных государственных администраций - заместителей акимов.

Решение призвано обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса и оперативное принятие управленческих решений на местах. Оно позволит более эффективно разрабатывать и реализовывать меры поддержки сельхозпроизводителей, а также повысить ответственность районных властей перед населением.

Постановление подписано председателем Кабмина Адылбеком Касымалиевым 2 июня 2025 года и вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447022
Теги:
аким, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  