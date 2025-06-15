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Кыргызстан и Италия расширяют сотрудничество по продбезопасности

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- Светлана Лаптева
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Подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Туринским политехническим университетом (Politecnico di Torino, Италия). Подписание прошло при содействии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Меморандум направлен на развитие двустороннего взаимодействия в ключевых направлениях обеспечения продовольственной безопасности и повышения качества пищевой продукции.

В частности, документ предусматривает: внедрение международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов; проведение совместных научных исследований; подготовку специалистов и консультантов в сфере агропромышленного комплекса; создание Института пищевой безопасности в Кыргызской Республике.

Стороны подчеркнули стратегическую важность установления устойчивого и долгосрочного партнёрства, направленного на развитие научного и образовательного потенциала Кыргызстана, укрепление производственных цепочек и экспортного потенциала страны.

"Это сотрудничество открывает новые горизонты для трансфера технологий и научного обмена, а также способствует улучшению продовольственной политики и практик в Кыргызстане", - отметили представители Министерства.

Ожидается, что реализация положений Меморандума станет значимым шагом на пути к интеграции Кыргызстана в глобальную систему обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.


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URL: https://www.vb.kg/447025
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