Кыргызстан и Италия расширяют сотрудничество по продбезопасности

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Туринским политехническим университетом (Politecnico di Torino, Италия). Подписание прошло при содействии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Меморандум направлен на развитие двустороннего взаимодействия в ключевых направлениях обеспечения продовольственной безопасности и повышения качества пищевой продукции.

В частности, документ предусматривает: внедрение международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов; проведение совместных научных исследований; подготовку специалистов и консультантов в сфере агропромышленного комплекса; создание Института пищевой безопасности в Кыргызской Республике.

Стороны подчеркнули стратегическую важность установления устойчивого и долгосрочного партнёрства, направленного на развитие научного и образовательного потенциала Кыргызстана, укрепление производственных цепочек и экспортного потенциала страны.

"Это сотрудничество открывает новые горизонты для трансфера технологий и научного обмена, а также способствует улучшению продовольственной политики и практик в Кыргызстане", - отметили представители Министерства.

Ожидается, что реализация положений Меморандума станет значимым шагом на пути к интеграции Кыргызстана в глобальную систему обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.