В КР объявлен конкурс на новую редакцию текста и музыки гимна

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики объявляет республиканский конкурс на новую редакцию Государственного гимна. Цель конкурса - создание нового гимна высокого художественного уровня, отражающего историю, культуру и национальное единство.

Конкурс проводится публично в 2 этапа:

- отбор проекта текста;

- отбор проекта музыки на основе выбранных текстов.

Принять участие в Конкурсе могут граждане, ранее участвовавшие в приеме проектов, с новыми работами.

В 1 этапе Конкурса могут принимать участие поэты, авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, а также иные организации – не более 5 человек).

На 2 этап Конкурса допускаются композиторы, музыканты, певцы, авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации – в составе не более 5 человек) с музыкальными произведениями, написанными на тексты, отобранные на 1 этапе Конкурса.

Для участия в 1 этапе Конкурса твердый вариант заявки вместе с прилагаемыми материалами и конкурсными проектами направляется по адресу: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78, до 7 июля 2025 года.

Электронный (сканированный) вариант заявки на участие в 1 этапе Конкурса вместе с прилагаемыми материалами и конкурсными проектами направляется по электронному адресу: gimn.2025@minculture.gov.kg до 7 июля 2025 года.

Межведомственная комиссия рассматривает поступившие проекты новой редакции текста Государственного гимна Кыргызской Республики до 25 июля 2025 года и отбирает 5 (пять) лучших работ.

Для участия во 2 этапе Конкурса бумажный вариант заявки вместе с прилагаемыми материалами и конкурсными проектами направляется до 8 сентября 2025 года по адресу: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78.

Электронный (сканированный) вариант заявки на участие во 2 этапе Конкурса вместе с прилагаемыми материалами и конкурсными проектами направляется по электронному адресу: gimn.2025@minculture.gov.kg до 8 сентября 2025 года.

Критерии отбора на 1 этапе конкурса:

• высокая художественность;

• соответствие текста нормам кыргызского литературного языка без использования иностранных и заимствованных слов;

• доступность восприятия, заучивания и исполнения Гимна гражданами разных возрастов, национальностей и вероисповедания;

• отражение в тексте Гимна:

– значимых событий в истории, многонациональности, единства народа, богатого культурного наследия, духовных традиций и высоких достижений страны;

– природных и географических особенностей, многогранности и индивидуальности Кыргызской Республики;

– любви к отечеству.

Критерии отбора на 2 этапе конкурса:

• целостность, высокая художественная выразительность композиции;

• торжественность, патриотичность, эмоциональность, отражение национальных мотивов, жизнеутверждающего характера;

• благозвучность, гармоничность звучания, оригинальность, легкость запоминания;

• соответствие текста нормам кыргызского литературного языка без использования иностранных и заимствованных слов;

• доступность для восприятия, запоминания и исполнения Гимна гражданами различных возрастов, национальностей и вероисповеданий;

• сочетание текста с музыкальным сопровождением.

Условия участия

На конкурс принимаются новые или ранее опубликованные произведения с соблюдением авторских прав. Каждый участник может представить один или несколько вариантов новой редакции текста и музыки Государственного гимна Кыргызской Республики.

Продолжительность гимна:

• Конкурсный проект должен состоять из не более 5 куплетов.

• Проект Гимна для Конкурса должен состоять не более чем из 3 куплетов и 1 припева и длиться не более 4 минут. Краткая версия проекта Гимна для инструментального исполнения не должна превышать 3 минут.

К заявке на участие в 1 этапе конкурса прилагаются следующие документы:

– текст проекта Гимна на бумажном носителе;

– согласие на обработку персональных данных каждого автора (согласно приложению 3 к Положению).

К заявке на участие в 2 этапе конкурса прилагаются следующие документы:

– запись музыки в виде видеозаписи либо аудиозаписи на

USB-флеш-накопителе, исполнение произведения в вокальном и инструментальном исполнении голос/хор, в сопровождении музыкального инструмента или голос/хор, в сопровождении оркестра;

– нотная запись музыки (партитура) проекта Гимна на бумажном носителе;

– текст проекта Гимна на бумажном носителе;

– согласие на обработку персональных данных каждого автора (согласно приложению 6 к Положению).

Порядок отбора и награды

Министерство культуры принимает все заявки и передает их в межведомственную комиссию. В состав данной комиссии входят представители Жогорку Кенеша, государственных органов, писатели, композиторы и деятели культуры.

По окончании Конкурса 3 лучших проекта Гимна межведомственной комиссией направляются в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Награда победившему проекту будет предусмотрена за счет Фонда Президента Кыргызской Республики.

Если на конкурс не поступит ни одной заявки, поступит менее пяти заявок, либо ни один из представленных проектов не будет отобран Межведомственной комиссией в качестве одного из трёх лучших, конкурс признаётся недействительным и объявляется повторно.

Открытый и прозрачный процесс

Министерство культуры обеспечит максимальную открытость конкурса. Информация о его ходе будет публиковаться на официальных сайтах, в социальных сетях Министерства и Кабинета Министров Кыргызской Республики, а также освещаться в государственных СМИ.

Приглашаем всех талантливых граждан принять участие в создании обновленного Государственного гимна Кыргызской Республики.