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Известный кинорежиссёр Анджей Бартковяк провёл в Бишкеке мастер-класс

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- Светлана Лаптева
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В рамках программы III Бишкекского международного кинофестиваля всемирно известный польско-американский кинорежиссёр, оператор и продюсер Анджей Бартковяк провёл практический урок на тему "Художественный язык кино: от света к движению".

Мероприятие прошло в Компас колледже (Compass College), в котором приняли участие профессионалы киноиндустрии - режиссёры, операторы, а также студенты, обучающиеся в этой сфере.

Во время мастер-класса Анджей Бартковяк подробно объяснил, как формируется визуальный стиль фильма, методы работы со светом и способы углубления повествования через движение камеры. Он поделился своим творческим опытом, приводя примеры кадров из известных фильмов, выбора музыки и влияния локаций.

В ходе мероприятия состоялась активная дискуссия в формате вопросов и ответов, где участники обменялись мнениями и обсудили процесс создания кинематографической продукции.


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URL: https://www.vb.kg/447028
Теги:
кино, Кыргызстан
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