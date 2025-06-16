В КР прошел музейный саммит "Музейный альянс: Евразийская инициатива"

Международный музейный саммит "Музейный альянс: Евразийская инициатива", прошедший в Бишкеке и Иссык-Кульской области, стал важным знаковым событием в развитии профессионального музейного диалога на евразийском пространстве и стал символическим началом юбилейного года, посвящённого 100-летнему юбилею музейного дела в Кыргызстане.

В работе саммита приняли участие руководители национальных комитетов ICOM и музейные специалисты из 9 стран: Индии, ОАЭ, Пакистана, Непала, Бангладеш, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Кении.

Программа конференции была насыщенной и продуктивной, участники представили опыт лучших музейных экспозиций, проекты и инициативы, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия.

В ходе саммита обсуждались актуальные тренды в музейной сфере - цифровизация, инклюзивность, устойчивость, работа с сообществами, новые форматы экспонирования и взаимодействия с аудиторией.

Особое внимание было уделено роли музеев в условиях быстро меняющегося мира, а также нарастающих социальных, экологических и культурных вызовов.

В ходе дискуссий были определены ключевые векторы партнёрства и сотрудничества, направленные на укрепление связей между музеями региона, развитие совместных программ и обменов, формирование общего подхода к сохранению наследия и построению устойчивого будущего.

Представитель организаторов, глава Национального комитета ИКОМ Кыргызстана – Аида Алымова, в своём выступлении подчеркнула особую значимость инициативы по созданию Евразийского музейного альянса для музейного сообщества Кыргызстана и всего региона в целом.

По её словам, именно такие площадки дают возможность выстраивать устойчивое сотрудничество, делиться опытом и продвигать совместные решения в условиях стремительных изменений.

Она выразила уверенность, что этот шаг станет прочной основой для развития международного партнёрства музеев на евразийском пространстве.

Центральным элементом саммита стало обсуждение инициативы по созданию Евразийского музейного альянса, которая объединит страны региона в профессиональное, устойчивое и стратегическое сообщество. Музейный саммит показал, что музеи - это не только о прошлом, это универсальное пространство устойчивого будущего, где рождается взаимопонимание, знания и диалог между культурами.

https://minculture.gov.kg/ru/zavershilsya-mezhdunarodniy-muzeyniy-sammit-pod-nazvaniem-alyans-muzeev-evraziyskaya-initsiativa