В США стартовал первый в истории расширенный Клубный чемпионат мира FIFA, но его дебют оказался далеким от спортивной сенсации. На стадионе Hard Rock прошёл матч-открытие между египетским "Аль-Ахли" и американским "Интер Майами", завершившийся с нулевым счётом. Однако, как отмечают журналисты и болельщики, главной звездой вечера стал вовсе не футбол, а шоу и атмосфера, в которую органично вписался Лионель Месси.

Церемония открытия отличалась размахом и яркостью: диджей, танцоры, световое шоу и зрители, заполнившие трибуны. "Интер Майами", усиленный, но всё ещё нестабильный в игровом плане, выглядел растерянно в первом тайме. "Аль-Ахли" доминировал, упустив несколько опасных моментов, включая нереализованный пенальти.

Во втором тайме на поле заиграл Лионель Месси, чьё появление вызвало бурю эмоций на трибунах. Его игра, хоть и не на пике, всё же придала матчу динамики. Но даже его присутствие не помогло командам отличиться голами.

Матч стал отражением новой философии турнира - масштабной, коммерческой и ориентированной на имидж. Аналитики отмечают, что FIFA использует узнаваемые образы и эмоции, чтобы продвигать проект, при этом футбольное содержание отходит на второй план.

Несмотря на слабый старт в игровом плане, Клубный чемпионат мира продолжит свою программу. Впереди - матчи с участием других континентальных чемпионов и европейских грандов. Ожидается, что турнир станет важной вехой в трансформации глобального футбольного календаря.