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Кыргызстан сыграет с Ираном в финале молодежного чемпионата CAFA-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодежная сборная Кыргызстана (U-20) вышла в финал чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA-2025), который проходит в городах Гиссар и Турсунзаде с 10 по 17 июня.

В решающем матче группового этапа кыргызстанцы сыграли вничью со сборной Таджикистана - 1:1. Обе команды набрали по 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей Кыргызстан занял первое место в группе "А".

Теперь команда встретится в финале с победителем группы "B" - сборной Ирана. Встреча пройдет 17 июня в Гиссаре на Центральном стадионе. Начало - в 20:00.

Напомним, 12 июня сборная Кыргызстана уверенно обыграла Афганистан - 3:0. Два гола забил Умар Талантбеков, один - Айдар Муратбеков.

Матч за третье место пройдет 16 июня между сборными Таджикистана и Узбекистана на стадионе "ТАЛКО-Арена" в Турсунзаде.

Группы чемпионата CAFA-2025 (U-20):

Группа А: Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан

Группа B: Иран, Узбекистан, Туркменистан

Формат турнира предполагает, что команды, занявшие первые места в своих группах, выходят в финал, вторые - играют за третье место.

Кыргызстан имеет шанс впервые завоевать золото молодежного первенства CAFA.


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URL: https://www.vb.kg/447035
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