Татьяна Мария стала первой чемпионкой Queen"s Club за 52 года

Немецкая теннисистка Татьяна Мария вписала своё имя в историю, став первой женской чемпионкой престижного турнира в клубе Queen"s Club за последние 52 года. В финале турнира категории WTA 500, проходившего в Лондоне, 37-летняя спортсменка обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

Эта победа стала настоящей сенсацией: Мария начинала соревнования с квалификации, имея серию из девяти поражений подряд и находясь на 86-м месте в мировом рейтинге. Тем не менее, ей удалось выиграть семь матчей за девять дней, обыграв четырёх соперниц из топ-20, включая чемпионку Australian Open Мэдисон Киз, победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбкину и финалистку Roland Garros Каролину Мухову.

Финальный матч длился 1 час 24 минуты. Мария доминировала на протяжении всего поединка, а решающий мяч она завоевала после ошибки Анисимовой на форхенде. Сразу после победы Татьяна вскинула руки к небу, не веря в происходящее, а затем обменялась объятиями с соперницей у сетки.

"Когда мы приехали сюда, моя младшая дочка сказала: "Вау, какой красивый трофей". Я ответила: "Хорошо, давай попробуем его выиграть" - и вот он у меня в руках", - рассказала Мария в интервью BBC Sport.

После победы она бросилась праздновать в объятия своей семьи - мужа и тренера Шарля-Эдуара Марии, а также дочерей: 11-летней Шарлотты и 4-летней Сесилии, которая проспала матч в коляске.

Этот успех делает Марию самой возрастной чемпионкой турнира WTA 500 в истории, превзойдя достижение Серены Уильямс, которая ранее была самой возрастной победительницей на этом уровне. Благодаря победе, Мария поднимется в рейтинге на 43-е место.

Несмотря на то, что ей скоро исполнится 38 лет, Татьяна не собирается завершать карьеру. Она заявила, что хочет продолжать играть как минимум ещё два года и мечтает однажды выйти на корт в паре со своей дочерью Шарлоттой.

Следующим турниром в графике Татьяны станет соревнование в Ноттингеме, которое стартует уже в понедельник.