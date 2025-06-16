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Мирлан Эшенов – новый главный тренер ФК "Алга"

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- Самуэль Деди Ирие
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Клуб Премьер-лиги Кыргызстана ФК "Алга" объявил о назначении Мирлана Эшенова на пост главного тренера. Об этом сообщает издание Prosports.kz.

Эшенов сменил на этом посту украинского специалиста Сергея Попова, под руководством которого "Алга" провела 12 матчей в сезоне: 3 победы, 1 ничья и 8 поражений. Команда в данный момент занимает 11-е место из 14 в турнирной таблице.

Интересно, что ранее в этом сезоне Эшенов тренировал "Абдыш-Ату" и провёл с клубом всего четыре матча, выиграв все с разницей минимум в три мяча, после чего был неожиданно уволен.

Назначение Эшенова - попытка "Алги" стабилизировать ситуацию и подняться выше в турнирной таблице во второй половине сезона.


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URL: https://www.vb.kg/447041
Теги:
Алга, футбол, Кыргызстан
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