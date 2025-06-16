Жакшылык Мырзабеков сразится с Дудаевым на ACA 188 в Сочи

Кыргызстанский боец Жакшылык Мырзабеков, известный под псевдонимом "Кыргызский Барс", проведет очередной бой на крупном международном турнире по смешанным единоборствам ACA 188, который состоится 28 июня в Сочи (Россия).

Его соперником станет чеченский спортсмен Черси Дудаев, также известный как "Борз". Бой пройдет в весовой категории до 78,1 кг. Мырзабеков имеет рекорд 13 побед и 2 поражения, Дудаев - 17 побед и 2 поражения.

Организаторы турнира подчеркивают статус поединка как битвы двух ярких представителей дивизиона:

"Оба бойца демонстрируют уверенные победные серии. Победа в этом бою может открыть путь к титульному бою. Это будет по-настоящему принципиальное сражение".

Для Жакшылыка Мырзабекова это очередной шанс укрепить свои позиции в международном рейтинге и приблизиться к чемпионскому титулу.