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В Иссык-Кульской области фермерам представили современные агротехнологии

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- Светлана Лаптева
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Сотрудники Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в частности отдела по реализации решений в сфере перерабатывающей промышленности и Департамента органического сельского хозяйства, совместно с международной организацией GIZ провели встречу с фермерами Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы сельского хозяйства, а также продемонстрировано современное оборудование для анализа состава и плодородия почвы. Участникам был представлен практический опыт по использованию данных приборов и даны рекомендации по их применению.

Основной целью мероприятия является поддержка фермеров, рациональное использование удобрений и повышение качества органического производства.


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URL: https://www.vb.kg/447048
Теги:
Иссык-Кульская область, фермеры
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