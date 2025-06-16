В Иссык-Кульской области фермерам представили современные агротехнологии

Сотрудники Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в частности отдела по реализации решений в сфере перерабатывающей промышленности и Департамента органического сельского хозяйства, совместно с международной организацией GIZ провели встречу с фермерами Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы сельского хозяйства, а также продемонстрировано современное оборудование для анализа состава и плодородия почвы. Участникам был представлен практический опыт по использованию данных приборов и даны рекомендации по их применению.

Основной целью мероприятия является поддержка фермеров, рациональное использование удобрений и повышение качества органического производства.