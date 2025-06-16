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Кыргызстан дебютирует в чемпионате АФК среди женских клубов

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- Самуэль Деди Ирие
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В сезоне 2025/26 кыргызская команда "СДЮШОР СИ – Азиягол" впервые в истории примет участие в международном турнире - Женской Лиге чемпионов Азийской футбольной конфедерации (AFC Women"s Champions League).

По итогам национального чемпионата 2024 года "Азиягол" получил право выступить на престижном азиатском клубном турнире. Команда начнёт выступления с предварительного этапа, который пройдет в августе 2025 года в формате группового турнира. Победители групп выйдут в основной этап, стартующий в октябре.

Всего в соревновании примут участие 26 клубов, 7 из которых сразу попадают в групповой этап по рейтингу, а остальные - в квалификацию. "Азиягол" расположен в четвёртом посеве вместе с клубами из Монголии, Саудовской Аравии и Бутана.

Это важный шаг для развития женского футбола в Кыргызстане и расширения возможностей кыргызских клубов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447050
Теги:
футбол, Кыргызстан
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