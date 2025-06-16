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На семи водохранилищах КР ведутся реабилитационные работы

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- Светлана Лаптева
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Для решения проблем эффективного использования водных ресурсов страны в настоящее время ведутся работы строительные и реабилитационные работы на 7 водохранилищах с общим объемом 40,628 млн.м³:

* Реконструкция в Кеминском районе Чуйской области

* Освоение новых орошаемых земель перед водохранилищем в Москвском районе районе Чуйской области

* Строительство БДР на реке Түгөл-Сай в Джумгальском районе

* Строительство БДР в Кочкорском районе Нарынской области

* Строительство БСР в селе Үч-Коргон Күн-Чыгышского аильного аймака в Тоңском районе Иссык-Кульской области

* Строительство БДР в Тоңском районе Иссык-Кульской области

* Строительство БСР в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области

В 2025 году работы ожидается завершение работ на 5 водохранилищах, в результате чего ожидается на площади 8129 га повышение водообеспеченности земель, и освоение 5995 га новых орошаемых земель.


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URL: https://www.vb.kg/447052
Теги:
Кыргызстан
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