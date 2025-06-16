На семи водохранилищах КР ведутся реабилитационные работы

Для решения проблем эффективного использования водных ресурсов страны в настоящее время ведутся работы строительные и реабилитационные работы на 7 водохранилищах с общим объемом 40,628 млн.м³:
* Реконструкция в Кеминском районе Чуйской области
* Освоение новых орошаемых земель перед водохранилищем в Москвском районе районе Чуйской области
* Строительство БДР на реке Түгөл-Сай в Джумгальском районе
* Строительство БДР в Кочкорском районе Нарынской области
* Строительство БСР в селе Үч-Коргон Күн-Чыгышского аильного аймака в Тоңском районе Иссык-Кульской области
* Строительство БДР в Тоңском районе Иссык-Кульской области
* Строительство БСР в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области
В 2025 году работы ожидается завершение работ на 5 водохранилищах, в результате чего ожидается на площади 8129 га повышение водообеспеченности земель, и освоение 5995 га новых орошаемых земель.