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Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии

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- Самуэль Деди Ирие
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Итальянская футбольная федерация (FIGC) объявила о назначении бывшего полузащитника и обладателя Кубка мира 2006 года Дженнаро Гаттузо главным тренером национальной сборной Италии. 47-летний специалист сменит на этом посту Лучано Спаллетти.

Официальная презентация Гаттузо состоится в четверг, 19 июня, в отеле Parco dei Principi в Риме, сообщает FIGC на своем сайте.

Спаллетти покинул пост после поражения Италии со счетом 0:3 в отборочном матче чемпионата мира против Норвегии 6 июня. Его последним матчем на посту тренера стала домашняя победа над Молдовой (2:0) в понедельник того же дня.

Ранее бывший тренер "Лестера" Клаудио Раньери отказался от предложения возглавить сборную, после чего FIGC остановилась на кандидатуре Гаттузо, который провел за Италию 73 матча.

Президент FIGC Габриэле Гравина отметил, что Гаттузо - символ итальянского футбола, и подчеркнул важность его мотивации, профессионализма и опыта для предстоящих задач национальной команды.

В своей игровой карьере Гаттузо провел 13 лет в "Милане", где выиграл два Кубка чемпионов и два титула чемпиона Италии. В качестве тренера он работал в "Милане", "Наполи", "Валенсии", "Марселе", а недавно возглавлял хорватский клуб "Хайдук Сплит".

В отборочной группе чемпионата мира Италия занимает третье место после двух сыгранных матчей, уступая Норвегии и Израилю. В ближайших играх команда примет Эстонию 5 сентября в Бергамо, а затем сыграет с Израилем в Дебрецене через три дня.


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URL: https://www.vb.kg/447053
Теги:
Италия, футбол
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