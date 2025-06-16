Медсправку для водительских прав теперь можно оформить через "Тундук"

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявило о запуске новой электронной государственной услуги: теперь получить медицинскую справку по форме 083/у для водителей можно полностью в онлайн-режиме.

Справка, подтверждающая пригодность к управлению транспортным средством, с сегодняшнего дня оформляется через мобильное приложение и портал электронных госуслуг "Тундук". Бумажные документы больше не нужны - результаты прохождения медкомиссии автоматически поступают в государственные системы. Это означает не только удобство, но и защиту от подделок, повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков.

Прежде всего - упрощается сам процесс. Отныне все этапы прохождения комиссии интегрированы в цифровую медицинскую карту гражданина. Система автоматически передает сведения в соответствующие инстанции без участия пациента - исключая человеческий фактор и ошибки при передаче данных.

"Это очередной шаг в реализации целевой модели Санарип MED, направленной на то, чтобы сделать взаимодействие граждан с системой здравоохранения более простым, безопасным и эффективным", - заявила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Нургуль Аднаева.

Запуск онлайн-услуги стал возможен благодаря развитию единого цифрового пространства в сфере здравоохранения. Вся информация о прохождении медобследования регистрируется и обрабатывается в защищенной системе, а доступ к сервису осуществляется через смартфон.

Проект реализован в рамках Программы правительственных акселераторов - инициативы, нацеленной на внедрение прорывных решений и инновационных подходов в госуправлении.