Страны ЦА и Китай вступают в новую эру - эру сообщества единой судьбы

В этом году международный порядок ускоряет свою трансформацию, а глобальная экономическая и торговая архитектура сталкивается с серьезными потрясениями. На этом фоне саммит лидеров Китая и Центральной Азии, который открылся сегодня в столице Казахстана – Астане, - важная платформа для согласования позиций. Какие сигналы он может подать вовне? Какие конкретные результаты, на ваш взгляд, будут достигнуты на этой встрече?

На эти и другие вопросы ответил информагентству "Вечерний Бишкек" Дин Цзяньвэй, доктор юридических наук, старший научный сотрудник Интеллектуального центра ТАЙХЭ в Пекине, эксперт по Центральной Азии, Украине, России и Синьцзяну, дипломат в ранге консула и советника в посольствах КНР в Казахстане, Таджикистане и Украине в 2005-2023 годах.

- Второй саммит "Китай-Центральная Азия" открылся сегодня в Казахстане. Будучи ключевой платформой для координации позиций, саммит отправит миру, на мой взгляд, следующие сигналы и продвинет конкретные результаты.

Во-первых, в защите многосторонности и международного порядка. В условиях ускоряющихся изменений в международном порядке и множественных вызовов глобальной экономике таких, как реконфигурация цепочек поставок и геополитические конфликты, многосторонность подвергается серьезным испытаниям. Проведение саммита в этом контексте демонстрирует твердую приверженность стран многосторонности, общепризнанным нормам международного права и принципам международных отношений, их неприятие односторонних действий и протекционизма, а также стремление способствовать развитию более справедливой и рациональной системы глобального управления.

Во-вторых, в углублении регионального сотрудничества и стабильности для противодействия глобальной неопределенности. Саммит продемонстрирует миру решимость Китая и стран Центральной Азии укреплять сотрудничество и совместно противостоять внешним вызовам. Он также подчеркнет общие интересы сторон в условиях нестабильной международной обстановки, включая поддержание региональной стабильности, противодействие односторонним санкциям и содействие реформе многосторонней торговой системы. Все это будет способствовать стабильности и развитию Центральной Азии, создавая более широкие возможности и надежные гарантии для регионального взаимодействия.

Страны Центральной Азии после украинского кризиса ищут многовекторный дипломатический баланс, а Китай через институционализированное сотрудничество предлагает поддержку развитию без политических условий.

В-третьих, в содействии совместному развитию и процветанию. На фоне растущей неопределенности в глобальной экономике Китай и страны Центральной Азии углубляют торгово-экономическое сотрудничество через саммит, раскрывают потенциал взаимодействия, продвигают региональную экономическую интеграцию и вносят новый импульс в восстановление мировой экономики. Саммит подчеркнет демонстрационный эффект достижений в рамках инициативы "Один пояс - один путь", активизирует инфраструктурную взаимосвязанность и устойчивость промышленных структур, укрепит региональные цепочки поставок и даст прагматичный ответ на стратегию "де-риска" Запада.

В-четвертых, в продвижении строительства сообщества единой судьбы. Саммит укрепит практическое воплощение китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы, углубит традиционную дружбу и политическое доверие между Китаем и странами региона. На основе взаимного уважения, добрососедства и взаимной выгоды он будет способствовать всестороннему сотрудничеству во всех сферах. Итоги встречи будут закреплены в виде многосторонней декларации и углубленной декларации о добрососедстве, что заложит прочную политическую основу и новые пути для строительства еще более сплоченного сообщества единой судьбы Китая и ЦА.

Безусловно, саммит будет способствовать реализации результатов во всех сферах.

В политической сфере. Лидеры стран подведут итоги развития китайско-центральноазиатских отношений, обменяются мнениями по вопросам институционализации механизма сотрудничества, взаимодействия в различных областях, а также ключевых международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес. По итогам будет подписана важная политическая декларация, которая четко обозначит дальнейшие направления и цели партнерства.

В экономическом сотрудничестве. Укрепление и совершенствование торгово-экономических механизмов для реализации инициатив и задач, поставленных лидерами шести стран. Расширение сотрудничества в новых сферах, включая цифровую торговлю и "зеленую" экономику, увеличение объемов торговли и содействие модернизации промышленности и экономическим реформам. В продвижении ключевых проектов ожидается подписание новых соглашений в области инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и в других секторах, что создаст дополнительные точки роста для региональной экономики.

В области безопасности. Будет усилена совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, с наркоторговлей и транснациональной организованной преступностью. Будет углублено взаимодействие в сферах биобезопасности, кибербезопасности и ликвидации последствий ЧС для обеспечения стабильности в регионе.

В гуманитарных обменах. Развитие сотрудничества в образовании, культуре, туризме, науке и технологиях для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами.

Как вы оцениваете прогресс в строительстве китайско-центральноазиатского механизма? Каковы приоритеты его дальнейшего развития?

- С момента своего создания в 2020 году китайско-центральноазиатский механизм прошел путь от встреч министров иностранных дел до саммитов на высшем уровне, сформировав многоуровневую систему взаимодействия в ключевых сферах. Он стал эффективной платформой регионального сотрудничества, отражающей общие интересы и стратегические устремления сторон.

Центральная Азия и Китай - близкие соседи, надежные друзья и партнеры. Их отношения, основанные на взаимном уважении, добрососедстве и взаимовыгодном сотрудничестве, продолжают динамично развиваться. Данный механизм был создан с учетом текущих потребностей и долгосрочных перспектив стран, став важным инструментом для укрепления региональной солидарности, обеспечения стабильности, устойчивого развития и всестороннего углубления связей. Под стратегическим руководством лидеров шести государств и благодаря эффекту саммитов китайско-центральноазиатские отношения совершили качественный скачок, открыв новые горизонты для сотрудничества. Сегодня стороны вступают в новую эру - эру сообщества единой судьбы, основанного на вековой дружбе, высоком доверии и взаимной поддержке.

Шесть стран полны решимости выстраивать богатое по содержанию, результативное и долговременное стратегическое партнерство, превращая китайско-центральноазиатские отношения в "локомотив" взаимовыгодного сотрудничества, "стабилизатор" региональной безопасности, "близких родственников" в народной дипломатии, "спутников" в международной координации. В 2023 году председатель Китая Си Цзиньпин посетил Казахстан и Таджикистан, а в начале 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил визит в Китай. Китай и Казахстан стремятся создать новые "золотые тридцать лет" двусторонних отношений. Китай и Таджикистан договорились о развитии всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Китай и Кыргызстан углубляют всестороннее стратегическое партнерство. Страны Центральной Азии поддерживают усилия Китая по строительству сообщества единой судьбы с соседями и готовы совместно открывать новые вехи в этом процессе.

Первый саммит в Сиане в 2023 году ознаменовал переход механизма на уровень глав государств, что символизировало качественное преобразование отношений от "добрососедства" к "сообществу единой судьбы". Сформирована многоуровневая архитектура сотрудничества с участием министерств: внешней политики, экономики и торговли, сельского хозяйства, транспорта, таможенного регулирования, чрезвычайного реагирования и др. Секретариат механизма уже полноценно функционирует, обеспечивая координацию взаимодействия.

Приоритетом была и остается инициатива "Один пояс - один путь", в рамках которой объем торговли в 2023 году достиг рекордных $94,8 млрд, а Китай стал крупнейшим торговым партнером и инвестором для региона. "Новая тройка" китайского экспорта (электромобили, литиевые батареи, солнечные панели) демонстрирует стремительный рост поставок в Центральную Азию. Активно развиваются цифровая торговля, "умное" сельское хозяйство и "зеленая" экономика. Запущен проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, усиливающий транспортную связность. Китай делится опытом в борьбе с бедностью, с опустыниванием и в защите экологии.

Что касается гуманитарных обменов, то они набирают обороты. Китай и Казахстан, Китай и Узбекистан упростили процедуры взаимного визирования, активно расширяя удобство для гражданских обменов. Стороны организовали перекрестные "тематические годы гуманитарного сотрудничества", "дни культуры" и другие мероприятия, уделяют особое внимание расширению молодежных обменов для укрепления социальной и общественной основы китайско-центральноазиатского сообщества единой судьбы.

Углубляя диалог между цивилизациями, стороны претворяют в жизнь выдвинутую Китаем Глобальную инициативу о цивилизациях, активно сохраняя духовные ценности и культурное наследие всех стран и народов региона. Китайско-центральноазиатский механизм трансформировался из "платформы для диалога" в комплексную кооперационную структуру с ориентацией на действия. Его успех основан на развитии новой направленности, уважении суверенных интересов стран-участниц.

Какие аспекты экономического сотрудничества и транспортной взаимосвязанности Китая с Центральной Азией заслуживают особого внимания? Может ли "зеленая" добыча полезных ископаемых стать новым направлением сотрудничества? Каковы перспективы взаимодействия?

- С момента создания механизма сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии наблюдается устойчивое углубление торгово-экономических связей и транспортной взаимосвязанности, достигнуты значительные результаты. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" реализован ряд крупных проектов, появились небольшие, но эффективные проекты, улучшающие жизнь людей, объем торговли неуклонно растет, а практическое сотрудничество последовательно развивается - все это создает впечатляющую картину достижений.

В сфере торгово-экономического сотрудничества предстоит дальнейшее расширение отношений. Китайская сторона внедрит дополнительные меры по упрощению торговли, модернизирует двусторонние инвестиционные соглашения, реализует "зеленые коридоры" для ускоренного пропуска сельхозпродукции через все пограничные переходы, проведет мероприятие "Объединяя облачные товары Центральной Азии", создаст центры торговли сырьевыми товарами, что выведет объемы торговли на новый уровень.

В области транспортной взаимосвязанности Китай намерен существенно увеличить объемы трансграничных грузоперевозок, повысить пропускную способность автодорог Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Китай-Таджикистан-Узбекистан, ускорить реализацию проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, провести модернизацию существующих пограничных переходов. А также активизировать открытие рынка авиаперевозок, укрепить центры консолидации грузов для экспрессов Китай-Европа, создать комплексную цифровую сервисную платформу. Скоро будет введен в эксплуатацию логистический терминал Китай-Казахстан в Алматы, что обеспечит стыковку хабов с Сианьским сухим портом в Китае, означающую качественный скачок в развитии транспортных коридоров.

Что касается "зеленой" добычи полезных ископаемых, это направление обладает значительным потенциалом для становления нового драйвера сотрудничества. Страны Центральной Азии, обладая богатыми запасами критически важных минералов (литий, редкоземельные элементы), могут совместно с Китаем развивать экологически устойчивую добычу и переработку, создавать "зеленые" цепочки добавленной стоимости, внедрять передовые технологии и стандарты ESG, развивать сопутствующую инфраструктуру (ВИЭ, энергосбережение). Такое сотрудничество позволит региону занять достойное место в глобальных цепочках поставок критически важных материалов для "зеленого" перехода, обеспечивая при этом экологическую устойчивость и технологическую модернизацию.

В будущем сотрудничество Китая с Центральной Азией будет развиваться по двум направлениям: "жесткая взаимосвязанность" (инфраструктура) и "мягкая взаимосвязанность" (гармонизация правил). Ключевые направления - строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, развитие трансграничной логистики, сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, цифровая торговля и расчеты в национальных валютах. А также совместные проекты в атомной энергетике.

Как я уже отметил, "зеленая" добыча полезных ископаемых - новый драйвер роста. Центральная Азия обладает богатыми запасами лития и редкоземельных металлов мирового значения. В совместном заявлении министров иностранных дел Китая и Центральной Азии, подписанном в 2024 году, подчеркивается важность сотрудничества в сфере "зеленых" полезных ископаемых - от разведки до переработки.

Какие изменения произошли в стратегической значимости Центральной Азии после начала российско-украинского конфликта? В чем заключаются ключевые особенности и приоритеты сотрудничества Китая с Центральной Азией по сравнению с другими механизмами формата "С5+1"?

- Начало российско-украинской войны кардинально изменило геополитический ландшафт Евразии, значительно повысив стратегическую значимость Центральной Азии как ключевого связующего звена континента. Это проявилось в таких аспектах, как усиление геополитического соперничества, рост ценности транспортных коридоров, повышение значимости энергетической и ресурсной безопасности, ускорение региональной интеграции и усложнение ситуации в сфере безопасности.

Сегодня Центральная Азия превратилась в ключевой узел международных интересов, где сталкиваются стратегии крупных держав. После начала конфликта регион перестал восприниматься исключительно как "задний двор России", а стал активным участником евразийской политики, стремящимся к балансированию между различными центрами силы. Страны Центральной Азии на фоне роста протекционизма в мировой торговле стремятся укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок. Они активно развивают Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и железную дорогу Китай–Кыргызстан–Узбекистан, создавая альтернативные логистические пути в обход России.

Центральная Азия также стремится к диверсификации экспорта энергоресурсов и развитию сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых (например, лития и редкоземельных металлов). Это позволяет снизить зависимость от отдельных стран и укрепить экономический суверенитет.

Страны Центральной Азии активизируют и усилия по углублению взаимосвязей, чтобы усилить коллективные переговорные позиции на международной арене. Примером служит расширение взаимодействия в рамках саммитов глав государств региона и подписание соглашений по транспортной инфраструктуре.

Ситуация в сфере безопасности в регионе не безоблачная. Несмотря на внешнюю стабильность, регион сталкивается со скрытыми угрозами, включая влияние Афганистана, и риски, связанные с транснациональной преступностью.

Если же сравнивать китайский механизм сотрудничества с Центральной Азией с форматами "С5+1", то могу сказать, что они кардинально отличаются по целям и задачам.

В настоящее время страны Центральной Азии установили диалоговые механизмы "С5+1" с рядом крупных держав (США, ЕС, Япония и др.). Однако китайско-центральноазиатская модель сотрудничества обладает ярко выраженными особенностями. Это, прежде всего, ориентация на развитие - долгосрочная стратегия строительства сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии. Уважение суверенитета - принцип невмешательства во внутренние дела, отсутствие политических условий. Высокая степень институционализации - многоуровневая система взаимодействия от саммитов до отраслевых диалогов. Экономическая взаимосвязанность по таким ключевым направлениям, как инфраструктура, энергетика, "зеленые" полезные ископаемые, цифровая экономика. Модель полного инвестиционного цикла - от добычи до переработки и логистики.

Характеристики других форматов "С5+1", особенно западных, иные. А именно: краткосрочная выгода - отсутствие долгосрочной стратегии развития, геополитические цели - ослабление влияния Китая и России в регионе, узкая направленность, когда акцент делается на вопросах продвижения демократизации и прав человека. А также ограниченная экономическая модель, предусматривающая частичный доступ на рынки, использование санкционного давления и, как обычно, выдвигаются политические условия, когда сотрудничество связывают с требованиями политических реформ.

В отличие от западных подходов китайская модель предлагает Центральной Азии устойчивое, взаимовыгодное партнерство без скрытой политической повестки, что соответствует долгосрочным интересам развития региона.