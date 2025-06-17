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Почему Израилю можно всё, а Ирану нужно повторить судьбу Ирака и Ливии

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Израиль, ударяя по Ирану, как говорят, опять перешел какие-то "красные линии". Вопрос в другом: где и кем были "нарисованы" эти линии? Кто, в конце концов, несет ответственность за то, чтобы они никем не "перешагивались"? В очередной раз великое множество политологов и экспертов затряслись в ударе, повторяя знакомую мантру: "Мир точно не будет, как прежде, мирным", но этот "мир" в очередной раз не указал пальцем на поджигателей и не назвал виновного в очередном ударе. Почему так происходит, разбирался "ВЭС 24".

"Разбомбленный Иран – хорошо для мирового рынка"

Не будем восстанавливать хронику минувших чудовищных ковровых бомбардировок израильских ВС. Они хорошо известны: выведен из строя ядерный реактор, "пепел", от которого разлетается по всему региону; уничтожены передовые иранские ученые-физики, командный состав ВС Ирана.

Еще смаковали насчет местонахождения Верховного лидера Ирана Хаменеи – он, дескать, не мог обратиться к соотечественникам, ибо израильская ракета разрушила неуязвимый бункер лидера.

Ясно, что вслед за ракетами последовала массированная информационная атака. Это вполне в духе нашего времени: то, что не "добили бомбами", должны доделать буквы и слова – тогда удар будет больнее и ощутимее.

Поток сообщений направлен на то, чтобы, так сказать, мировой общественности объяснить правоту ударов израильской армии. Но более всего удручает даже не это, а ложь, которая и стала принципом мировой политики или, если хотите, дипломатии.

Итак, начнем с главного. 13 июня, когда Иран бомбили нещадно и целенаправленно, в Вашингтоне потирали руки: "младший брат, союзник" и вассал Израиль делал все осознанно и обдуманно. Так, по крайней мере, считает Трамп, который, оказывается, был "проинформирован о предстоящей военной операции".

В интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) американский лидер сообщил, что он и его команда "знали, что происходит". Трамп добавил, что 12 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и планирует снова созвониться с ним 13 июня.

"Я думаю, в конечном счете, это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно – и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству", – сказал американский лидер газете.

То есть все знали и даже не делали вид, что сама по себе операция – чудовищное зло, о котором Трамп постоянно напоминает России и Украине, когда говорит, что пытается остановить кровопролитие.

Израиль, оказывается, "информировал о планах" "главного миротворца" – что уже из разряда махрового цинизма. А уж разговор о том, что для "рынка это будет прекрасно", – банальное устранение конкурента. Такая разборка бородатых мужиков, которые просто решили, кому на этой "трассе срубать трафик".

Тогда понятно, что "ядерные сделки" с Ираном – это про деньги, а не про "мир во всем мире" и что бы ни предлагал Хаменеи и Ко, все превратится в итоге в "ядерную пыль". Это все напоминает так и не реализованные "минские соглашения" РФ и Украины при посредничестве Коллективного Запада.

Напомним, случайный "порыв" Меркель обнажил эту конструкцию, которая "давала передышку Украине, чтобы напичкать ее оружием", а наивные люди в России все не могли понять "почему они буксуют"... Потому что потому, что кончается на "у"...

Трамп пошел дальше, прямо обозначив "рыночный интерес" в любом конфликте. Все это укладывается в знакомые и созданные им договорные цепочки (редкоземы и ядерное топливо – это товар, и главное, чтобы его производили свои, а не чужие). Все остальное, повторимся, от лукавого – "не те ученые разрабатывают технологии", Иран не стремится к демократии, а следовательно, обладать ядерными технологиями не может ("требуется смена политического режима", который аккумулирует весь мировой терроризм).

А вот еще один штрих, как "упаковали" удары дипломаты. Посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью ТАСС сказала:

"Израиль не позволит сформироваться экзистенциальной угрозе своей безопасности со стороны режима, который открыто заявляет о намерении ее реализовать. И сегодня ночью в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы".

То есть постоянный контроль со стороны инспекторов МАГАТЭ, стремление к переговорам по ядерной сделке – все это, в общем-то, не отодвигает "экзистенциальную угрозу", а если верить словам дипломата – и вовсе приближает ее. Послушайте, но так любую страну, у которой есть "рыночный товар", можно смело бомбить и объяснять потом, что она представляет угрозу.

"Осуждаем, не вникая"

Теперь о дальнейшей судьбе переговоров с Ираном.

"Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди", – отметила американская журналистка Баш. И добавила, что на вопрос о том, были ли они убиты в ходе атаки Израиля, Трамп сыронизировал: "Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID".

"При этом в Белом доме все еще надеются, что вместо дальнейших шагов по эскалации ситуации Иран сядет за стол переговоров и продолжит обсуждения", – заключила журналистка.

В поддержку действий Израиля решительно выступили большинство европейских стран. Исключение – заявление МИД РФ.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", – говорится в заявлении министерства.

В Кремле ждут, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси даст объективную оценку происходящему, в том числе представит анализ последствий атак на ядерные объекты в Иране, добавили в МИДе, обратив внимание, что удары были нанесены в преддверии очередного раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона.

А в Незалежной – истерика. Там полагают, что теперь усилия США сконцентрируются на помощи Израилю, а не Украине. И вообще, Зеленскому надо брать уроки у Нетаньяху – договариваться с союзниками тихо и без лишнего шума. Тогда и помощь в разы будет ощутимее, и стоимость украинских редкоземов резко повысится.

Уже ничему не удивляемся.


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URL: https://www.vb.kg/447058
Теги:
Израиль, Иран, конфликт
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