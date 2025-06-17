В Бишкеке прошёл отборочный тур чемпионата мира по уличным танцам (фото)

15 июня 2025 года в Кыргызском государственном цирке имени Изибаева состоялся отборочный этап международного чемпионата Fusion Concept Qualifier Kyrgyzstan 2025. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Организатор чемпионата, Жан Воинов, подчеркнул значимость подобных событий для молодёжи.

"Наша цель - не просто провести баттл, а создать возможность для самореализации. Мы хотим, чтобы талантливые танцоры из Кыргызстана могли заявить о себе и выйти на международную арену. Танец - это тоже путь, как и спорт, он требует дисциплины, веры и огромной работы над собой", - сказал он в своем выступлении.

Состав и формат турнира

В соревнованиях приняли участие более 300 танцоров из 16 стран, включая команды из СНГ. Программа включала выступления в следующих номинациях:

- Freestyle 2×2

- Popping (Pro и Beginners)

- Hip-Hop (Pro и Beginners)

- All Styles Kids

- Best Show

Участники соревновались в формате баттлов, где музыка запускалась неожиданно, а танцорам необходимо было мгновенно адаптироваться и выразить себя. Судьи принимали решение сразу по окончании выступлений, голосуя одновременно.

Судейскую коллегию составили признанные международные танцоры:

- Kanon Zouzoua (Франция)

- Benjamin Wilchert (Германия)

- Sonia Bel Hadjbrahim (Франция)

- Tony Nboumba / No Script (Германия)

- Anastasiia "Stasya" Kozhemiako (Россия)

Для участников это была не только конкурсная встреча, но и образовательный обмен: вне конкурсной программы судьи также выступили на сцене, продемонстрировав личные номера и мастерство, что вызвало особый отклик у зрителей и добавило событию масштаба.

Победители и ключевые номинации:

- Freestyle 2×2 - победители Oma & Ema Twins

- Hip-Hop Pro - победитель Ema

- Popping Pro - победитель Bobek

Комментарии победителей

Oma, один из финалистов, рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на пути к победе:

"Сложно было постоянно делать трюки, жара сильно утомляла. Но я просто пил воду, сохранял спокойствие и продолжал выступать. Главное - не сдаваться на полпути".

В своём обращении к молодым танцорам финалисты поделились личным опытом и дали мотивационные советы:

"Если вы начинаете танцевать - значит, это уже ваш путь. Но если вы распыляетесь, пробуете всё и сразу, сложно добиться результата. Когда концентрируешься на одном деле и вкладываешь энергию туда, рост становится возможен. Неудачи - это тоже часть роста. Нас сегодня видят как победителей, но за этим стоит много поражений, тренировок, решений не сдаться".

Дополнительная программа

Среди зрителей был проведён розыгрыш iPhone 16. По словам организаторов, это способ не только расширить охват мероприятия, но и отблагодарить аудиторию за участие и поддержку.

Ведущий турнира выразил благодарность всем присутствующим и особенно подчеркнул вклад постоянных партнёров танцевального движения, назвав Жана Воинова "человеком, без которого ничего этого не было бы".

Fusion Concept Qualifier Kyrgyzstan 2025 подтвердил высокий уровень подготовки кыргызстанских танцоров и их готовность к мировым площадкам. Финалисты представят страну в Париже, где состоится международный финал. Мероприятие стало важной вехой в культурной жизни страны, объединив танец, спорт и личные истории успеха в одном пространстве.

Автор: Сейил Максат кызы