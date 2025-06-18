В Кыргызстане запущен Национальный проект по инициативе сообществ

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов провел семинар при участии старшего специалиста по социальному развитию Всемирного банка Кристофера Финча, Исполнительного директора АРИС Марса Наспекова, а также представителей ключевых государственных органов и ведомств и глав районных государственных администраций.

Республиканский семинар, был посвящён запуску Национального проекта по инициативе сообществ (НПИС) - масштабной государственной программы, направленной на развитие сельских территорий, создание рабочих мест и расширение экономических возможностей в регионах Кыргызстана.

Общий бюджет проекта составляет 27 миллионов долларов США, в том числе:

- 25 миллионов долларов - беспроцентный кредит Международной ассоциации развития (МАР) сроком на 50 лет с 10-летним льготным периодом;

- 2 миллиона долларов - грант от фонда "Партнёрство по раннему обучению" (ELP), финансируемого донорами под управлением Всемирного банка.

Проект направлен на развитие сельской инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, создание рабочих мест и расширение экономических возможностей - особенно для женщин, молодежи и уязвимых групп населения в семи областях страны.

Общую координацию проекта осуществляет МЭК КР в сотрудничестве с другими государственными органами. Реализация проекта осуществляется Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС).

Проект охватит 40 районов Кыргызстана. В каждом районе будет отобран один айылный аймак, которому будет предоставлено до 450 тысяч долларов США для реализации социальных объектов - детских садов, школ, медицинских учреждений, а также систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и ирригации

Критерии отбора:

- высокий уровень бедности (максимальный по району);

- наибольшая численность населения;

- удалённость от районного центра;

- минимальный объём выравнивающих трансфертов из республиканского бюджета.

Особое внимание в проекте уделяется социальной мобилизации, обеспечивающей активное участие населения - особенно женщин и молодежи - в планировании и реализации инициатив.

Поддержка будет предоставляться в виде грантов для реализации инвестиционных подпроектов, соответствующих Программам социально-экономического развития регионов (ПСЭР).

По итогам конкурсного отбора, на основе разработанных ПСЭР, 15–20 айылных аймаков получат дополнительные гранты в размере от 200 до 300 тысяч долларов США на реализацию экономических подпроектов.

В результате реализации НПИС ожидается:

- решение ключевых задач социально-экономического развития на местах;

- расширение доступа к качественным услугам (включая открытие частных детских садов);

- поддержка женского предпринимательства и развитие лидерского потенциала женщин в сообществах.

В рамках мероприятия также был подписан Меморандум о сотрудничестве между АРИС и общественным объединением "ОСОП+1".

Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка. Координирующим органом проекта является Межрегиональное управление Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, а реализующим агентством - Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС).