Колю-Киргиза короновал Атамбаев. А развенчал Ташиев

Кто и с какой целью опять поёт дифирамбы покойному Камчы Кольбаеву? Тот, кому очень хочется вернуть к жизни не только этого кримавторитета, но и кольбаевскую эпоху, когда Кыргызстан вместо закона существовал по понятиям.

На днях силовики по делу о махинациях с земельными участками задержали брата Камчы – Жолдошбека Кольбаева. Определённый круг лиц очень этим опечалился. Их страдания сравнимы только с оплакиванием "безвинно" арестованных и осуждённых "независимых журналистов"-фейкомётов.

Параллельно с этим в соцсетях (а именно там сейчас кипит настоящая жизнь) продолжается восхваление самого вора в законе. Продолжаются и агрессивные нападки на тех, кто лишил Кыргызстан этого "выдающегося" человека, особенно на Камчыбека Ташиева.

Вылез со своими неуместными комментариями аналитик от воровского мира Гриша Московский. Опять для чего-то напоминает "добропорядочному люду" историю бесславной кончины Кольбаева и вешает всех собак на главу ГКНБ, давшего и сдержавшего слово избавить страну от организованной преступности. На канале "Политпрогноз" вышла в свет аудиокнига "Вор в законе Камчы Кольбаев". Её автор – некто Игорь Дручок. Киевский риэлтор, с некоторых пор переквалифицировавшийся в блогеры. Книга, собственно, о том же самом: какого уникального человека потерял мир в лице "робингуда" Кольбаева.

Память о Кольбаеве активно ворошат интернет-ресурсы вроде Crime news pro. То скорбят о его безвременной кончине, то ругают Ташиева, то намекают, что Коля-то на самом деле жив и здоров и проживает где-то в районе Санкт-Петербурга…

Какое, казалось бы, дело российским, украинским и американским (Crime news pro) блогерам до событий, происходящих в Кыргызстане? В которых они, судя по риторике и стилистике, абсолютно не разбираются и явно поют с чужого голоса. Генерала Ташиева как только не склоняют: то Ташаев, то ТАшиев (с ударением на первый слог), путают даты, перевирают названия населённых пунктов… Вывод напрашивается сам собой: всем этим плакальщикам Коля нафиг не нужен. И раскручивают его отнюдь не бескорыстно, из любви к воровскому искусству, а с вполне конкретными целями и за вполне конкретное вознаграждение.

Кто и зачем их вознаграждает? Кто активно содействует заграничным выступлениям Лейлы Саралаевой, Болота Темирова и компании, тоже сильно сожалеющих о ликвидации знаменитого преступника?

Вариантов несколько. Из них наиболее вероятные – или родственники покойного Камчы, опасающиеся за свое многочисленное движимое и недвижимое имущество, нажитое непосильным нечестным путём. Или… Некто весьма состоятельный, весьма обиженный на нынешнюю власть и надеющийся когда-нибудь всё-таки въехать в Кыргызскую Республику на белом коне. Предварительно заручившись поддержкой криминалитета. Как уже было однажды.

Камчы Кольбаев (он же Коля-Киргиз, он же Камчыбек Асанбек) был коронован вором в законе на воровской сходке в Москве в апреле 2008 года. К Кыргызстану этот факт не имел бы никакого отношения, если бы здесь его тоже негласно не короновали на ханство.

Алмазбек Атамбаев пришёл к власти после так называемой апрельской (опять апрель) революции 2010 года. И одновременно с этим был оправдан его бывший телохранитель Эркин Мамбеталиев (до этого осуждённый за участие в убийстве нескольких человек). Через два года в страну приехал Камчы Кольбаев, которого к тому времени активно разыскивали даже в США из-за организации мощного наркотрафика. Ещё через два года из тюрьмы по поддельной справке вышел другой криминальный авторитет – Азиз Батукаев.

Именно при Атамбаеве головокружительную карьеру сделал таможенник Райымбек Матраимов, чьё имя стало символом беспредельной коррупции.

А месяц апрель для Атамбаева и Кольбаева оказался знаковым. Именно в апреле с разницей в четыре года Коля был дважды коронован: сначала лидерами преступного мира, потом – лидером кыргызского государства. В этом свете и название телеканала "Апрель" приобретает новое звучание…

Ни при одном кыргызском президенте криминальные элементы не чувствовали себя так вольготно и не вели себя так по-хозяйски. Криминал, во главе которого стоял Коля-Киргиз, подмял под себя абсолютно все сферы жизни. Сомнений не было: власть не НЕ МОЖЕТ справиться с бесчинствующим бандитизмом, а НЕ ХОЧЕТ этого делать. Власти выгодно не просто поддерживать оргпреступность, но и сотрудничать с ней. Криминализованная до основания экономика приносила неплохие доходы, которые шли не только в воровской общак. Позже Раиса Атамбаева не стеснялась даже хвастаться несметными богатствами мужа… Которые не с неба же на него свалились.

Одновременно срощенной с криминалом власти успешно удавалось держать в узде народ – в особенности представителей мало-мальски раскрученного бизнеса. Да и далёкие от бизнеса граждане прекрасно понимали: если вдруг что – официальная власть не поможет. Надо идти на поклон к руководству теневого государства. Там точно помогут – своими воровскими методами и не бесплатно. Но именно это теневое государство – дип стейт – весь период атамбаевского правления де-факто заправляло абсолютно всем.

Алмаз Шаршенович. Вот кто на самом деле короновал Колю-Киргиза, дав ему, преступнику, безраздельную власть над Кыргызстаном и кыргызстанцами. И именно он, Алмаз Шаршенович, сейчас больше других заинтересован в возвращении "благодатных" времён, когда ему можно было президентствовать, опираясь на криминал. И ему, как никому другому, выгодно всячески очернять Камчыбека Ташиева, положившего конец разгулу в стране организованной преступности.