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"Бишкек-Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Бишкек-Сити" продолжает борьбу за трофей Кубка Кыргызской Республики, пробившись в 1/4 финала турнира после драматичной победы в 1/8 финала.

Матч выдался напряжённым и зрелищным. Основное время завершилось со счётом 3:3 - команды продемонстрировали атакующий и упорный футбол, не уступая друг другу на протяжении всех 90 минут. После финального свистка победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

В решающей серии пенальти "Бишкек-Сити" проявил хладнокровие и уверенность, обыграв соперника со счётом 5:4. Таким образом, столичный клуб завоевал путёвку в четвертьфинал Кубка Кыргызстана.

Жеребьёвка следующего раунда и расписание матчей будут объявлены в ближайшее время Кыргызским футбольным союзом. Для "Бишкек-Сити" этот успех стал важным шагом вперёд и подтверждением амбиций клуба на национальной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447072
Теги:
футбол, Кыргызстан
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