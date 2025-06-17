"Бишкек-Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Кыргызстана

Футбольный клуб "Бишкек-Сити" продолжает борьбу за трофей Кубка Кыргызской Республики, пробившись в 1/4 финала турнира после драматичной победы в 1/8 финала.

Матч выдался напряжённым и зрелищным. Основное время завершилось со счётом 3:3 - команды продемонстрировали атакующий и упорный футбол, не уступая друг другу на протяжении всех 90 минут. После финального свистка победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

В решающей серии пенальти "Бишкек-Сити" проявил хладнокровие и уверенность, обыграв соперника со счётом 5:4. Таким образом, столичный клуб завоевал путёвку в четвертьфинал Кубка Кыргызстана.

Жеребьёвка следующего раунда и расписание матчей будут объявлены в ближайшее время Кыргызским футбольным союзом. Для "Бишкек-Сити" этот успех стал важным шагом вперёд и подтверждением амбиций клуба на национальной арене.