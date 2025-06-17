Ночной забег в Бишкеке собрал 3000 участников из 25 стран

Одно из самых ярких спортивных событий лета - юбилейный, пятый по счёту Night Run - состоялось в Бишкеке и объединило около 3 тысяч бегунов из 25 стран.

Массовый вечерний забег прошёл на дистанциях 5 и 10 километров, создав атмосферу настоящего праздника спорта, заката и огней ночного города. С приветственным словом к участникам обратилась вице-мэр столицы Виктория Мозгачева, пожелав лёгкой дистанции и позитивных эмоций.

Каждому, кто дошёл до финиша, вручалась памятная медаль, а победители в мужской и женской категориях на обеих дистанциях получили призы и медали от партнёров мероприятия.

В стартовой зоне работала интерактивная выставка с развлечениями, фотозонами и подарками. Все желающие могли поучаствовать в общей разминке, а после забега - отдохнуть и насладиться концертной программой.

Night Run традиционно собирает не только профессионалов, но и любителей бега. Цель мероприятия - популяризация массового спорта и физической культуры как основы здорового образа жизни.

Организаторами выступили Общественное объединение Nomad Sport и Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека.