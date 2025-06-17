В Кыргызстане завершился международный теннисный турнир "KAPRIZ CUP-2025"

На кортах Центра отдыха "Каприз Иссык-Куль" состоялся международный турнир по большому теннису среди юных спортсменов 2012–2015 годов рождения - "KAPRIZ CUP-2025". В соревнованиях приняли участие около 50 теннисистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Израиля и России.

Турнир проходил в одиночном разряде на грунтовых кортах села Бактуу-Долонот. Судейство обеспечила Федерация тенниса Кыргызстана. Призовой фонд соревнований составил 150 000 сом.

В категории мальчиков первое место занял Азамжон Зиятов из Узбекистана, второе - Абдулазиз Ахатов (Узбекистан), третье - Алан Богданов из Кыргызстана.

Среди девочек победу одержала Ксения Мегель из России, второе место заняла Сабина Казакбаева (Кыргызстан), третье - Наима Кубанычбекова (Кыргызстан).

Турнир организован ЦО "Каприз" при поддержке Федерации тенниса Кыргызской Республики.