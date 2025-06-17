Сауль Альварес возглавил рейтинг лучших боксёров P4P

Британский портал Give Me Sport опубликовал обновлённый рейтинг 20 лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Рейтинг составлен на основе голосования фанатов на платформе Ranker.

В числе лидеров - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (Канело), украинец Александр Усик и непобеждённый американец Джервонта Дэвис.

Полный топ-20 боксёров:

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Джервонта Дэвис

4. Дмитрий Бивол

5. Теренс Кроуфорд

6. Артур Бетербиев

7. Наоя Иноуэ

8. Райан Гарсия

9. Дэвид Бенавидес

10. Тайсон Фьюри

11. Геннадий Головкин

12. Энтони Джошуа

13. Шакур Стивенсон

14. Теофимо Лопес

15. Эррол Спенс-младший

16. Муроджон Ахмадалиев

17. Тим Цзю

18. Девин Хейни

19. Джозеф Паркер

20. Джей Опетайя

Рейтинг отражает мнение поклонников бокса по всему миру и охватывает спортсменов разных весовых категорий.