На Иссык-Куле прошёл международный турнир "Лига Наций" по баскетболу

На базе военного санатория Министерства обороны в селе Тамга (Иссык-Куль) состоялся международный баскетбольный турнир "Лига Наций", посвящённый памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Сергея Носкова.

В турнире приняли участие юноши и девушки 2010-2011 годов рождения из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

В соревнованиях среди юношей победу одержала сборная города Бишкек, второе место заняла команда Жетысу (Казахстан), третье - AFB СДЮШОР СИ, четвёртое - сборная Иссык-Кульской области.

Среди девушек первое место заняла сборная Бишкека, второе - команда Каракола, третье - Республика Хакасия (Россия), четвёртое - сборная Ферганской области (Узбекистан).

Победители и призёры получили кубки, медали, дипломы и ценные призы.

Организаторами выступили СДЮШОР СИ и Федерация баскетбола города Бишкек.