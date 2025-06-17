Погода
$ 87.26 - 87.69
€ 100.17 - 101.17

На Иссык-Куле прошёл международный турнир "Лига Наций" по баскетболу

211  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На базе военного санатория Министерства обороны в селе Тамга (Иссык-Куль) состоялся международный баскетбольный турнир "Лига Наций", посвящённый памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Сергея Носкова.

В турнире приняли участие юноши и девушки 2010-2011 годов рождения из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

В соревнованиях среди юношей победу одержала сборная города Бишкек, второе место заняла команда Жетысу (Казахстан), третье - AFB СДЮШОР СИ, четвёртое - сборная Иссык-Кульской области.

Среди девушек первое место заняла сборная Бишкека, второе - команда Каракола, третье - Республика Хакасия (Россия), четвёртое - сборная Ферганской области (Узбекистан).

Победители и призёры получили кубки, медали, дипломы и ценные призы.

Организаторами выступили СДЮШОР СИ и Федерация баскетбола города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447086
Теги:
баскетбол, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  