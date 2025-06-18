МакИнтайр покорил фанатов классным поступком после поражения на US Open

Шотландский гольфист Роберт МакИнтайр едва не выиграл свой первый мэйджор на турнире US Open 2025, но в драматичной концовке уступил американцу Джей Джей Спону. Несмотря на поражение, МакИнтайр проявил настоящий спортивный дух - в прямом эфире он тепло аплодировал победителю, вызвав восторг у зрителей и комментаторов.

МакИнтайр сыграл блестяще, стартовав с отставания в семь ударов и показав один из лучших раундов турнира. Его финальный результат позволил выйти в борьбу за титул вплоть до последних лунок.

Победный удар Спона с 65 футов стал сенсационным моментом, после которого МакИнтайр первым отдал должное сопернику. Его честное и достойное поведение отметили как фанаты, так и эксперты, назвав спортсмена "настоящим джентльменом" и "новой звездой гольфа".

После турнира МакИнтайр поднялся с 20-го на 12-е место в мировом рейтинге и укрепил свои позиции для участия в Кубке Райдер.

Это поражение стало для МакИнтайра поводом не для расстройства, а для уважения и новых побед.