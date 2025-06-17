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Гарет Бэйл может стать лицом сделки по поглощению клуба "Плимут Аргайл"

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл, скорее всего, станет лицом потенциального поглощения английского клуба "Плимут Аргайл", выступающего в Лиге Один.

Бэйл, который завершил карьеру в 2023 году после блестящей карьеры в "Реале" и "Тоттенхэме", объединился с частной инвестиционной компанией из США, которая ведёт переговоры о покупке контрольного пакета акций "Плимут Аргайла".

"Плимут Аргайл", вылетевший из Чемпионшипа в прошлом сезоне, активно ищет новых инвесторов для обновления клуба. Текущий председатель правления Саймон Хэллетт, являющийся мажоритарным акционером с 2018 года, сообщил, что предыдущая попытка продажи крупного пакета акций провалилась из-за затянувшихся переговоров и отсутствия необходимой информации.

Если сделка состоится, "Плимут" присоединится к списку британских клубов с американскими владельцами. В Премьер-лиге американцы владеют такими клубами, как "Челси", "Борнмут", "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас", а актёры Роб МакЭлхенни и Райан Рейнольдс приобрели "Врексем" в 2021 году.

Бэйл, который завершил карьеру после непродолжительного выступления в MLS за LAFC, сейчас занимается работой эксперта, но, похоже, готов вернуться в футбол в новом качестве - инвестора. Пока не ясно, каким образом он связался с инвестгруппой.

Эта новость появилась вскоре после того, как легенда "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал миноритарным владельцем клуба "Свонси Сити".

Гарет Бэйл завершил карьеру с 111 матчами за сборную Уэльса и считается самым успешным валлийским футболистом всех времён.


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URL: https://www.vb.kg/447092
Теги:
футбол
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