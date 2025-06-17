Бишкек начинает путь к "городу мечты" с масштабного TED Talk

Royal Central Park совместно с муниципалитетом и сообществом формирует видение города будущего.

Бишкек, 20 июня 2025 года - В столице Кыргызстана впервые состоится TED Talk на тему "Мечта о городе, в котором хочется жить". Мероприятие пройдёт с 15:00 до 19:00 в отеле Novotel Bishkek и станет отправной точкой масштабного цикла экспертных дискуссий "Бишкек 2025: из города в процессе трансформации - к новому рыночному будущему"

Программа организована RCA Living - международным инвестором масштабного проекта Royal Central Park - совместно с учреждениями градостроительного планирования, исследовательскими институтами и сообществом профессионалов рынка недвижимости Кыргызстана при информационной поддержке Aki Press. Данный TED Talk станет не только профессиональной дискуссионной площадкой, но и отправной точкой на пути к формированию нового урбанистического видения - более современного, гуманного и комфортного для жизни будущих поколений Бишкека.

На фоне активной трансформации города Бишкек и реализации стратегий по расширению городского центра, TED Talk "Мечта о городе, в котором хочется жить" проводится с целью переосмысления понятия "комфортной жизни" - не только как субъективной категории, но и через призму данных, социологии и устойчивого развития.

Мероприятие представляет собой не просто экспертную платформу, объединяющую мнения специалистов из сфер градостроительства, медиа, бизнеса и местных сообществ, но и служит отправной точкой в формировании нового подхода к развитию жизненного пространства - человекоцентричного, объединяющего культурные, экологические и технологические ценности и направленного на построение современного, гармоничного города с ярко выраженной самобытностью.

С целью более глубокого понимания ключевых понятий и моделей, которые будут представлены на TED Talk, с 12 по 15 июня 2025 года RCA Living организовала специальную ознакомительную поездку FAMTRIP в Ханой, Вьетнам. В поездке приняли участие более 40 представителей, включая ведущие кыргызстанские СМИ, руководителей ведущих агентств недвижимости и экспертов по анализу рынка.

В рамках программы делегация посетила знаковые масштабные урбанистические проекты - Times City и Ocean Park 1, 2 и 3. Эти комплексы стали успешной реализацией модели "город в городе" (All-in-One), где в едином пространстве органично объединены жильё, здравоохранение, образование, торговля и развлекательная инфраструктура.

Благодаря этому практическому опыту участники не только наглядно познакомились с актуальными тенденциями в сфере градостроительства, которые переопределяют стандарты качества жизни во многих странах, но и получили чёткое представление о потенциале применения интегрированной урбанистической модели в Бишкеке - как ответе на стремление к современному, комфортному и устойчивому городскому пространству в недалёком будущем.

TED Talk #1 на тему "Мечта о городе, в котором хочется жить" - это не просто мероприятие для обмена профессиональными знаниями и международным опытом, но и насыщенный информацией форум, открывающий практичные перспективы и вдохновляющий городское сообщество Бишкека. В рамках программы участники - как присутствующие в зале, так и онлайн-зрители через социальные сети (Instagram, Facebook, Rutube) - смогут получить доступ к ценным материалам, включая: расшифровку индексов оценки "качества городской жизни" на основе международного опыта; анализ поведения и новых ожиданий городских жителей, особенно молодёжи; а также обсуждение роли соучастия органов управления, бизнеса и СМИ в формировании устойчивого и комфортного городского пространства. Особое внимание будет уделено проекту Royal Central Park - первому в Бишкеке интегрированному жилому комплексу формата All-in-One, который призван переопределить стандарты современного, удобного и устойчивого образа жизни в столице. Это уникальная возможность для жителей Бишкека по-новому взглянуть на будущее своего города - как на пространство, где хочется не просто жить, а жить с удовольствием.

TED Talk в этот раз - не просто место для обмена горячими темами и многогранными взглядами на будущее городской среды Бишкека, но и тонкое, эмоционально насыщенное путешествие для каждого гостя. Прямо на площадке мероприятия пространство оформлено в современном стиле с элементами традиционного декора, создавая "мост" между прошлым, настоящим и будущим. В зоне Wishing Board - "Карта городских мечт" - каждый гость получит возможность записать свои ожидания о будущем Бишкека как зелёного, культурного и устойчивого города, в котором действительно хочется жить.

Выставочное пространство с зелёными мини-ландшафтами, открытой и дружелюбной атмосферой, а также множеством креативных зон для фото вдохновит участников на живое общение, установление контактов и искреннее погружение в дух мероприятия.

Это не просто дискуссионная сессия - это эмоциональный момент соприкосновения, где каждый может внести свой голос в общее мечтание о достойном городе будущего.

На TED Talk "Мечта о городе, в котором хочется жить" соберутся авторитетные спикеры и влиятельные гости из сфер градостроительства, экологии, медиа и недвижимости. Среди них - Дмитрий Переславский, эксперт по устойчивому городскому планированию; Айгуль Бекболотова, доктор экологических наук; Семетей Карыпкулов, главный редактор Exclusive.kg; а также представители Министерства строительства и Мэрии города Бишкек.

От бизнес-сообщества выступит Ву Тхань Конг, директор департамента инвестиций и развития продуктов компании Rox Living Global, который представит видение развития города с позиции инновационного девелопера. Мероприятие также соберёт более 300 гостей, включая руководителей агентств недвижимости, инвесторов, экспертов по градостроительству, представителей СМИ и активных горожан, заинтересованных в будущем развитии Бишкека.

TED Talk обещает стать не просто площадкой для обмена знаниями и практическим опытом, но и местом, где объединяются люди, верящие в будущее Бишкека как современного, устойчивого и по-настоящему комфортного для жизни города.

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПИКЕРЫ И ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ:

● Дмитрий Переславский - эксперт по экологии и устойчивому городскому планированию

● Айгуль Бекболотова - доктор экологических наук

● Семетей Карипкулов - главный редактор Exclusive.kg

● Представители Министерства строительства и Мэрии города Бишкек

● Ву Тхань Конг - директор департамента инвестиций и разработки продуктов компании Rox Living Global

● Более 300 приглашённых гостей, включая руководителей агентств недвижимости, инвесторов, экспертов по городскому планированию и представителей СМИ

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ:

● Время: 20 июня 2025 года. 15:00 - 19:00

● Место проведения: отель Novotel

● Формат: TED Talk + фотовыставка + открытая дискуссия

Организатор серии дискуссий "Недвижимость Бишкек 2025": www.royalcentralpark.com