Глава "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов ознакомился с работой рудника Кумтор

В рамках инспекции реализации проектов и производственных процессов на руднике Кумтор председатель правления открытого акционерного общества "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов ознакомился с ходом реализации проекта по добыче золота на месторождении Кумтор подземным способом, а также процессом испытаний восстановленных шин, установленных на самосвалах, работой золотоизвлекательной фабрики, состоянием карьеров "Центральный" и "Сары-Тор".

Глава "Кыргызалтын" отметил, что производственные показатели компании за 2024 год позволяют утверждать, что установленный для "Кумтор Голд Компани" план на текущий год по добыче золота реалистичен и полностью выполним.

Особое внимание Кубат Абдраимов обратил на работу мастерской по ремонту тяжелой горной техники и топливно-заправочного комплекса.

"Сейчас на руднике работает самая современная специальная горная и вспомогательная техника. Учитывая то, что техника работает в условиях

высокогорья, зачастую в неблагоприятных погодных условиях, а сам рудник не останавливается ни на минуту, различные поломки неизбежны. Здесь многое зависит от мастеров-ремонтников, в высоком профессионализме которых никто не сомневается. Относительно топливно-заправочного комплекса, хочу отметить, что его ввод в эксплуатацию позволил усилить контроль за использованием дизельного

топлива и сэкономить значительные финансовые ресурсы. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы будем постоянно совершенствоваться, активно продвигая элементы цифровизации", – отметил он.