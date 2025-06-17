Плати картой O!Bank – пользуйся связью и интернетом О! бесплатно

Каждая ваша покупка, оплаченная картой O!Bank онлайн или в POS-терминале – это 2% кешбэка в виде О!Бонусов, которые можно тратить на мобильную связь и интернет О!, а также на покупки у партнеров. 1 бонус = 1 сом, всё просто.

Как это работает:

Оплатили кофе, проезд или заказ в интернете – платите картой О!Bank; Получаете О!Бонусы; Используете их на оплату своего тарифа, покупок у партнёров и платите меньше или вообще ничего.

Никаких сложных условий: карта работает везде, где принимают Visa. Бонусы копятся и не сгорают. Дополнительно подключать ничего не нужно.

Оформите карту за 3 минуты в любом O!Store или O!Bank и начните экономить уже сегодня.

Как оплатить связь бонусами: откройте приложение "Мой О!" → "Моя связь" → "Баланс" → "Пополнить" → выберите сумму, добавьте бонусы и подтвердите платёж.

Скачайте приложение "Мой О!" в Google Play или App Store и пользуйтесь всеми преимуществами.

Подробнее о программе лояльности "О!Бонус" на сайте o.kg.

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