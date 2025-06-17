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Между Бишкеком и Кашгаром запущен новый авиарейс

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- Назгуль Абдыразакова
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15 июня авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" выполнила первый рейс по новому международному маршруту Бишкек – Кашгар, официально открыв прямое авиасообщение между Кыргызстаном и юго-западным регионом Китая. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По ее данным, новый рейс значительно упрощает доступ к рынкам Синьцзяна для предпринимателей из торговых центров "Дордой" и "Мадина", а также делает путешествия удобнее для кыргызской, уйгурской и китайской диаспоры.

Первый полёт стал тестом для инфраструктуры аэропорта Кашгара и показал её готовность к логистическому взаимодействию с железнодорожной сетью КНР. "Проект поддерживает инициативы Великого Шёлкового пути, укрепляя экономическое сотрудничество и региональную связанность. В дальнейшем планируются регулярные и чартерные перевозки как для пассажиров, так и для грузов, с возможностью индивидуальных условий доставки", - подчеркнул генеральный директор "Аэро Номад Эйрлайнс" Тимур Аралбаев.


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URL: https://www.vb.kg/447106
Теги:
Китай, Кыргызстан, новый авиарейс
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