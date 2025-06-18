Счётная палата обновила итоги аудита местных бюджетов

В рамках ежегодного отчёта за 2024 год Счётная палата Кыргызской Республики представила основные результаты контрольной деятельности, проведённой в части формирования и исполнения местных бюджетов. Эти мероприятия были реализованы на основании статьи 124 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, согласно которой аудит местных бюджетов должен проводиться не реже одного раза в два года.

В отчётном году Счётная палата провела аудит бюджетов 29 городских мэрий и 310 айыл окмоту. В ходе аудита были проанализированы вопросы соблюдения бюджетной дисциплины на местном уровне, формирования и исполнения бюджетов, а также целевого использования средств.

По результатам аудита бюджетов 29 городов (включая города областного значения Нарын, Токмок, Кара-Балта, Джалал-Абад, Майлуу-Суу, Кара-Куль, Баткен и Сулюкта; города республиканского значения Бишкек и Ош в аудит не входили) были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 141,1 млн сомов. Кроме того, на этом уровне был зафиксирован объём неэффективно использованных и потенциально резервных средств в размере 123,6 млн сомов.

По результатам аудита на уровне айыл окмоту сумма финансовых нарушений, подлежащих восстановлению, составила 960,6 млн сомов. Из них 869,6 млн сомов, или 90,5%, были восстановлены в течение отчётного года. Кроме того, объём выявленных резервов и потерь на уровне айыл окмоту составил 367,4 млн сомов.

Эти показатели бюджетных процессов в органах местного самоуправления подчёркивают необходимость улучшения финансовой дисциплины и управленческих механизмов на местах. По информации Счётной палаты, по итогам аудита были подготовлены рекомендации, направленные на эффективное использование бюджетных средств, и переданы соответствующим государственным и местным органам власти.

Данный отчёт был одобрен на заседании Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша и будет вынесен на рассмотрение на пленарное заседание парламента.