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Счётная палата выявила финансовые нарушения на 13,1 млрд сомов в 2024 году

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В 2024 году Счётная палата Кыргызской Республики выявила финансовые нарушения на общую сумму 13,1 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 10 миллиардов, или 76,3%, были восстановлены. Нарушения связаны с нецелевым использованием средств, незаконными расходами, слабым планированием, а также несоблюдением финансовой дисциплины.

Эти данные были представлены 16 июня в Жогорку Кенеше на заседании Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике. С докладом выступил председатель Счётной палаты Алмазбек Акматов. По итогам обсуждения отчёт был одобрен и рекомендован к рассмотрению на общем заседании парламента.

В 2024 году Счётная палата провела 88 аудиторских мероприятий в соответствии с утверждённым годовым планом. Проверке подверглись 1 848 объектов, включая:

1 150 бюджетных учреждений,

351 хозяйствующий субъект,

339 организаций, финансируемых из местных бюджетов,

8 других структур.

По видам нарушений зафиксированы следующие суммы:

исполнение бюджета - 6,7 млрд сомов;

государственное и муниципальное имущество - 4,2 млрд сомов;

учёт и отчётность - 1,8 млрд сомов;

формирование бюджета - 281,2 млн сомов;

нарушения в сфере госзакупок - 123,1 млн сомов;

правовые коллизии и процедурные ошибки - 1,1 млн сомов.

В отчёте Счётной палаты содержатся конкретные предложения по усилению контроля за государственными расходами, предупреждению нарушений и повышению прозрачности


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URL: https://www.vb.kg/447110
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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