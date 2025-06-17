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Комитет Жогорку Кенеша одобрил отчёт Счётной палаты за 2024 год

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Счётная палата Кыргызской Республики в ходе аудита за 2024 год выявила финансовые нарушения на сумму 13,1 млрд сомов. Из них 76,3% или 10 млрд сомов были восстановлены уполномоченными органами. Такие данные были представлены 16 июня 2025 года на заседании Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основные нарушения касались исполнения бюджета (6,7 млрд сомов), использования государственного имущества (4,2 млрд сомов), бухгалтерского учёта и отчётности (1,8 млрд сомов), а также госзакупок (123,1 млн сомов) и процедурных нарушений (1,1 млн сомов). Кроме того, при формировании бюджета зафиксированы нарушения на сумму 281,2 млн сомов.

Помимо этого, Счётная палата в результате экспертно-аналитической деятельности выявила резервы в размере 88,6 млрд сомов - эти средства могут быть использованы для увеличения доходной части бюджета при принятии соответствующих мер.

В отчёте также указано на случаи неэффективного и нерационального использования бюджетных средств на сумму 29,9 млрд сомов. Это стало следствием нецелевого расходования ресурсов и неудачных управленческих решений. Также зафиксировано 1 617 случаев процедурных нарушений законодательства.

В 2024 году Счётная палата провела 88 аудиторских мероприятий, проверив 1 848 структур, включая 1 150 бюджетных учреждений, 351 хозяйствующий субъект и 339 организаций, финансируемых из местных бюджетов.

Комитет Жогорку Кенеша одобрил отчёт и рекомендовал вынести его на пленарное заседание парламента.


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URL: https://www.vb.kg/447111
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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