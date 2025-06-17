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Популярного блогера Жанару Осмоналиеву (zhanxo) арестовали на трое суток

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- ВБ
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Популярного блогера Жанару Осмоналиеву (zhanxo) арестовали на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, поводом послужили нецензурные и непристойные выражения, которые она допустила на своих страницах в соцсетях. 32-летнюю девушку решением суда привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

На кадрах ГУВД блогер попросила прощения у кыргызстанецев за непристойные выражения и заверила, что больше это не повторится.

Напомним, на прошлой неделе наряд Осмоналиевой на Бишкекском международном кинофестивале вызвал определенный скандал.


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URL: https://www.vb.kg/447115
Теги:
фестиваль, Бишкек, соцсети
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