В Бишкеке несовершеннолетние устроили стрельбу ради поста в соцсетях

16 июня в ходе мониторинга социальных сетей (Instagram) была обнаружена видеозапись, на которой пассажир белого Hyundai Sonata демонстрирует пистолет и стреляет в воздух. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сразу после этого сотрудники ГУОБДД МВД организовали оперативно-розыскные мероприятия. Автомобиль был найден и остановлен в Бишкеке на улице Чолпон-Атинская, после чего доставлен в милицию.

В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство принадлежит гражданину М.Б., 1998 года рождения, который сдавал машину в аренду. Позже оперативники установили арендатора и всех участников инцидента - ими оказались трое несовершеннолетних 2008 года рождения из Иссык-Кульской области: У.Э., С.С. и М.Б.

По данным ведомства, вечером 7 июня один из подростков арендовал автомобиль, а около 03:00 8 июня пассажир машины произвел два выстрела в воздух из пневматического пистолета, проезжая мимо автозаправочной станции Ак-Жол. Сами подростки объяснили свои действия желанием создать эффектные фото- и видеоматериалы для публикации в соцсетях.

В ходе следственных мероприятий изъят пневматический пистолет марки Blowback PM49 и пули. Назначена баллистическая экспертиза.

По итогам проверки уголовное дело не возбуждено. Материалы направлены в Службу общественной безопасности для рассмотрения вопроса об административной ответственности согласно Кодексу о правонарушениях Кыргызской Республики.