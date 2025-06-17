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Садыр Жапаров выступил на заседании Второго саммита "ЦА – Китай"

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в рамках рабочего визита в Республику Казахстан выступил на заседании Второго Саммита "Центральная Азия – Китай" в г. Астана.

Саммит нацелен на обмен мнениями по всему спектру вопросов взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем. В мероприятии приняли участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В своем выступлении глава государства отметил, что Центральную Азию и Китай связывают исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям пройден огромный путь укрепления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства.

Садыр Жапаров акцентировал, что за последние два года данный формат наполнился практическим содержанием, новыми инициативами и направлениями.

"Сегодняшний формат нашей встречи мы рассматриваем, прежде всего, еще одной возможностью придать новый импульс делу укрепления наших связей по всем направлениям взаимного интереса", - с удовлетворением подчеркнул глава государства.

Президент обозначил шесть ключевых направлений для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Китаем: транспортно-транзитная связанность, энергетика, финансы и электронная коммерция, образование и наука, туризм, а также сфера безопасности.

В завершение президент Садыр Жапаров процитировал слова великого писателя Чынгыза Айтматова: "Мир начинается с того, как ты живешь с соседом. И если в сердце твоем есть уважение - границы исчезают.

Нет чужого горя, нет чужой беды. Мы живем рядом не случайно, а по исторической и духовной необходимости".


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URL: https://www.vb.kg/447117
Теги:
Казахстан, Китай, саммит, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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