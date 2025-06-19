ФАО: эксперты обсудили обеспеченность поливной водой при изменении климата

При поддержке ФАО в Бишкеке прошел экспертный форум по вопросам обеспечения достаточного количества воды для полива сельскохозяйственных угодий в условиях изменения климата

В конференц-зале Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялся круглый стол в рамках празднования 80-летия Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на тему: "Технические решения для повышения водообеспеченности ирригационных систем горных сообществ Кыргызстана в условиях изменения климата". Мероприятие также было посвящено Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой, который ежегодно отмечается 17 июня.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, научно-исследовательских институтов, водопользовательских ассоциаций, а также технические эксперты и фермеры.

Участники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся устойчивого управления водными ресурсами, внедрения современных климатоустойчивых технологий, повышения эффективности ирригационных систем и смягчения последствий изменения климата для аграрного сектора.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено нескольким важным аспектам: проблеме нехватки воды в вегетационный период и необходимости координированного подхода к распределению этого важного ресурсов. Участники рассмотрели внедрение инновационных технологий, таких как капельное орошение и цифровые системы мониторинга, а также инициативы по созданию искусственных ледников и водохранилищ для сохранения водных ресурсов.

Представитель ФАО в Кыргызской Республике Олег Гучгельдыев подробно рассказал о работе, которую ФАО ведет в Кыргызстане с целью помочь фермерам адаптироваться к меняющимся климатическим условиям.

В частности, он представил новый проект ФАО, направленный на внедрение и масштабирование технологии создания искусственных ледников. Эта инициатива приобретает особую важность для региона, где идет быстрое сокращение площади естественных ледников, что создает серьезные вызовы для сельского хозяйства, особенно в летний период. Технология помогает накапливать воду зимой и постепенно использовать ее в засушливые периоды, повышая устойчивость фермеров к изменению климата.

"Искусственные ледники – это не просто технологическое решение, - сказал Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Кыргызстане. "Инновации служат опорой для устойчивости сельских общин в условиях меняющегося климата. Такие проекты укрепляют продовольственную безопасность и стимулируют долгосрочное развитие сельского хозяйства".

Заместитель директора Службы водных ресурсов Кыргызской Республики Бактыбек Анаркулов подчеркнул важность объединения усилий: "В условиях стремительного изменения климата, растущей нагрузки на водные ресурсы и деградации земель наша общая задача - найти реальные и технически обоснованные решения. Мы должны переходить от слов к делу, внедрять инновации, обучать специалистов и совместно с международными партнёрами укреплять водную безопасность нашей страны. Только благодаря координированным усилиям мы сможем сохранить сельское хозяйство как основу продовольственной безопасности и устойчивого развития Кыргызстана".

По итогам круглого стола были выработаны рекомендации для дальнейших шагов в рамках государственной водной политики, включая развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и расширение сотрудничества с международными организациями.

Организаторы:

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

• Служба водных ресурсов Кыргызской Республики

• "Зеленый Альянс Кыргызстана"