Посол Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту США

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева с президентом США Дональдом Трампом по случаю церемонии вручения верительных грамот.

В ходе краткой беседы посол Айбек Молдогазиев, передав слова приветствия от президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, выразил готовность к дальнейшему развитию кыргызско-американского сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Президент США Дональд Трамп отметил намерение продвигать общую повестку дня, а также углублять крепкие и прочные дружеские отношения между странами.

Подтвержден настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.