Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 100.17 - 101.17

Посол Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту США

220  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева с президентом США Дональдом Трампом по случаю церемонии вручения верительных грамот.

В ходе краткой беседы посол Айбек Молдогазиев, передав слова приветствия от президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, выразил готовность к дальнейшему развитию кыргызско-американского сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Президент США Дональд Трамп отметил намерение продвигать общую повестку дня, а также углублять крепкие и прочные дружеские отношения между странами.

Подтвержден настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447121
Теги:
МИД, США, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  