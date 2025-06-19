Ветеринарами за пять месяцев проверено 981 субъектов предпринимательства

За январь–май 2025 года Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведена активная работа по обеспечению безопасности продовольственной безопасности.

По данным Минводсельпрома КР, за указанный период на республиканском уровне было получено согласие на проверку 1 146 субъектов предпринимательства, из которых были проверены 981 субъект.

По результатам проверок выдано 332 предписания, а за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований и предписаний наложены штрафы на общую сумму 761 тысяча сомов.

Всего по республике зарегистрировано 73 242 объекта ветеринарного надзора. В настоящее время на одного инспектора приходится в среднем 75 объектов.

Ветеринарная служба продолжит контрольную деятельность, направленную на обеспечение соблюдения требований по безопасности пищевой продукции.